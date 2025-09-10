Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:15

Водителям без ОСАГО дадут отсрочку: камеры начнут фиксировать позже, чем ожидали

МВД отложило запуск фиксации отсутствия ОСАГО камерами до 2026 года

Россиянам стоит готовиться к тому, что дорожные камеры будут фиксировать отсутствие полиса ОСАГО, но это произойдёт не раньше осени 2026 года. Как выяснил "Коммерсант", МВД необходимо время, чтобы доработать собственную базу данных и усовершенствовать систему "Паутина", к которой подключены камеры фиксации нарушений.

Почему нововведение откладывают

Правительство предложило отложить введение поправок. Причина — необходимость "обкатать" механизм наказания и решить организационные вопросы, связанные с доступностью страховых услуг. Власти стремятся избежать ситуации, когда водители столкнутся с ошибками или техническими сбоями в первые месяцы работы системы.

Ограничение по числу штрафов

Важная деталь нового законопроекта — водитель сможет получить только один штраф в сутки, даже если камеры зафиксируют отсутствие страховки несколько раз. Автор инициативы — председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Единая Россия"). Законопроект уже получил поддержку правительства и скоро будет рассмотрен депутатами.

Президентский контроль

Президент России Владимир Путин ранее поручил усилить меры против водителей без ОСАГО. Согласно его поручению, фиксация нарушений должна вестись с помощью автоматических камер. Срок исполнения — до 1 ноября текущего года.

Штрафы и статистика

Сегодня штраф за езду без страховки составляет 500 рублей. При повторном нарушении — от 3 000 до 5 000 рублей. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), около 7-10% автомобилистов в стране всё ещё передвигаются без полиса.

Эксперимент с камерами

Первоначально планировалось, что дорожные камеры начнут фиксировать отсутствие ОСАГО в тестовом режиме с марта 2025 года. Позже срок перенесли на 30 июня. Однако уже в конце февраля РСА сообщил, что проект требует дополнительного согласования и корректировки, поэтому полноценное внедрение снова отложили.

Таким образом, нововведение вступит в силу лишь спустя год после пробного запуска — не раньше осени 2026 года. Для водителей это означает дополнительное время, чтобы привыкнуть к новым правилам, а для властей — возможность избежать технических ошибок.

