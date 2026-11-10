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Клиент подписывает документы на покупку автомобиля в салоне
Клиент подписывает документы на покупку автомобиля в салоне
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Главная / Авто и мото
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:03

Страховку включили в стоимость автомобиля без спроса: покупателям стоит знать об одном нюансе

При совершении сделки купли-продажи транспортного средства дилерские центры не имеют законных полномочий принуждать клиента к приобретению страховых продуктов, заявил юрист, медиатор, эксперт по безопасности дорожного движения Юрий Капштык. В комментарии NewsInfo специалист подчеркнул, что вопрос о правомерности таких требований часто возникает из-за смешения понятий прямой покупки и оформления машины в кредит.

По словам эксперта, в ситуациях, когда покупатель готов оплатить полную стоимость транспортного средства наличными или переводом, любые попытки навязать дополнительные услуги являются необоснованными. Однако при использовании заемных средств картина меняется, так как страхование выступает инструментом минимизации рисков для финансовой организации.

"Если автомобиль продается новый и с привлечением кредитных средств, тогда да, они имеют возможность как условие продажи поставить. А соглашаться или нет — это воля двух сторон. Одни предлагают, другие соглашаются", — пояснил эксперт.

Капштык отметил, что если речь идет о приобретении машины с привлечением кредитных средств, дилер может выдвинуть страхование как одно из условий заключения договора. При этом клиент всегда сохраняет право выбора. Зачастую денежная засуха в автосалонах заставляет продавцов быть более настойчивыми в предложении полисов, но покупатель может оспорить ограничение выбора страховой компании.

Специалист также акцентировал внимание на том, что навязывание полисов КАСКО при автокредитовании является распространенной практикой "понуждения", которая формально преподносится как волеизъявление сторон. Нередко автомобилисты сталкиваются и с другими проблемами после совершения сделки, когда обнаруживается, что гарантийный ремонт выполняется некачественно или с нарушением сроков. Чтобы избежать лишних трат на этапе оформления, некоторые выбирают альтернативные варианты, например, поездку в Тольятти для покупки напрямую у производителя.

В завершение юрист добавил, что при несогласии с условиями конкретного салона потребителю стоит рассмотреть предложения других площадок. Важно помнить, что любые скрытые издержки должны быть прозрачными до момента подписания документов. Если дилер отказывается продавать машину без страховки при полной оплате, это является прямым нарушением прав потребителя.

Проверено экспертом: Автоэксперт Дмитрий Сафронов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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