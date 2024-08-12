"Достану любого": оскорбивший Галкина* на концерте в Латвии блогер объяснил свой поступок

Оскорбивший юмориста Максима Галкина* российский блогер Максим Винклер признался RT, что пошёл на концерт иноагента в Юрмале (Латвия), чтобы высказать тому в лицо всё, что о нём думает. По словам Винклера, высказаться жёстче ему не позволило воспитание.
"После того, как я разложил цветы, я сам направился к выходу. Охрана, конечно, помогла немного и проводила меня. Могу сказать, что Смольянинов** и Галкин* - не последние. Я любого достану, кто открывает рот на Россию", — пообещал мужчина.
Напомним, что блогер во время импровизации Галкина* назвал его нецензурным словом и сказал, что специально купил билет на первый ряд, чтобы высказать иноагенту всё в лицо. После этого Винклер демонстативно вручил иноагенту букет гвоздик, но тот отказался их принимать, заявив, что это "слишком большая честь" для блогера. Свою речь юморист завершил проукраинской речёвкой.
Максим Александрович Га́лкин* (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий "Первого канала" (2000-2008, 2015-2022) и канала "Россия-1" (2008-2015), лауреат премии "ТЭФИ" в номинации "Ведущий развлекательной программы" (2017). Супруг народной артистки СССР, певицы Аллы Пугачёвой с 23 декабря 2011 года.
*Включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
**Включён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Внесён Росфинмониторингов в перечень террористов и экстремистов.
Фото: Официальный сайт Максима Галкина*.
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