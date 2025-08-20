Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Инсульт не приходит внезапно: этот ужин может приблизить катастрофу

Врач объяснил, как питание влияет на риск инсульта и здоровье сосудов

Многие воспринимают инсульт как внезапную катастрофу, которую невозможно предугадать. Однако здоровье сосудов напрямую зависит от образа жизни — в первую очередь, от того, что мы едим. Хирург и преподаватель кафедры хирургии медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с "Лентой.ру" объяснил, какие продукты могут подорвать здоровье сердца и мозга — и почему.

Жиры и углеводы — под контролем

"Чтобы снизить риск инсульта, необходимо ограничить потребление жиров и углеводов, особенно животных жиров", — отмечает Умнов.

Основной риск заключается в развитии атеросклероза — состояния, при котором стенки сосудов утолщаются и теряют эластичность из-за отложений холестерина. Это ухудшает кровоток, повышает давление и может привести к инсульту.

Для профилактики важно контролировать липидный обмен, избегать переедания, особенно жирной и калорийной пищи.

Опасные продукты: чего стоит избегать?
Хирург перечислил целый ряд продуктов, которые перегружают пищеварительную систему, раздражают слизистую, возбуждают нервную систему и создают дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу.

В их числе:

  • жирные блюда: шашлыки, сало, жареные котлеты, жареные яйца;
  • острые и сладкие соусы, приправы и специи;
  • продукты с уксусом или едкими кислотами: квашеная капуста, маринованные огурцы и помидоры,
  • редька, редис, щавель;
  • раздражающие желудок овощи: сырой лук, чеснок, грибы;
  • сладости: шоколад, конфеты, пирожные.

"Все, что содержит кислоту, уксус или едкий сок — потенциально вредно для сосудов и ЖКТ", — подчёркивает Умнов.

Дополнительные угрозы на столе
К группе нежелательных продуктов также относятся:

  • жирные наваристые супы с мясом и шкварками;
  • сдобные и слоёные булочки, батоны;
  • бобовые и перловка — из-за тяжёлого переваривания и метеоризма;
  • солёные блюда — из-за их влияния на артериальное давление.

Что можно вместо этого?
Врач советует сместить рацион в сторону более веганского, с акцентом на:

  • легкоусвояемые овощи;
  • цельнозерновые крупы;
  • нежирные белки;
  • растительные масла в умеренных количествах.

Такой подход поможет снизить уровень холестерина, поддерживать давление в норме и сохранить здоровье сосудов.

