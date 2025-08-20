Инсульт не приходит внезапно: этот ужин может приблизить катастрофу
Многие воспринимают инсульт как внезапную катастрофу, которую невозможно предугадать. Однако здоровье сосудов напрямую зависит от образа жизни — в первую очередь, от того, что мы едим. Хирург и преподаватель кафедры хирургии медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с "Лентой.ру" объяснил, какие продукты могут подорвать здоровье сердца и мозга — и почему.
Жиры и углеводы — под контролем
"Чтобы снизить риск инсульта, необходимо ограничить потребление жиров и углеводов, особенно животных жиров", — отмечает Умнов.
Основной риск заключается в развитии атеросклероза — состояния, при котором стенки сосудов утолщаются и теряют эластичность из-за отложений холестерина. Это ухудшает кровоток, повышает давление и может привести к инсульту.
Для профилактики важно контролировать липидный обмен, избегать переедания, особенно жирной и калорийной пищи.
Опасные продукты: чего стоит избегать?
Хирург перечислил целый ряд продуктов, которые перегружают пищеварительную систему, раздражают слизистую, возбуждают нервную систему и создают дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу.
В их числе:
- жирные блюда: шашлыки, сало, жареные котлеты, жареные яйца;
- острые и сладкие соусы, приправы и специи;
- продукты с уксусом или едкими кислотами: квашеная капуста, маринованные огурцы и помидоры,
- редька, редис, щавель;
- раздражающие желудок овощи: сырой лук, чеснок, грибы;
- сладости: шоколад, конфеты, пирожные.
"Все, что содержит кислоту, уксус или едкий сок — потенциально вредно для сосудов и ЖКТ", — подчёркивает Умнов.
Дополнительные угрозы на столе
К группе нежелательных продуктов также относятся:
- жирные наваристые супы с мясом и шкварками;
- сдобные и слоёные булочки, батоны;
- бобовые и перловка — из-за тяжёлого переваривания и метеоризма;
- солёные блюда — из-за их влияния на артериальное давление.
Что можно вместо этого?
Врач советует сместить рацион в сторону более веганского, с акцентом на:
- легкоусвояемые овощи;
- цельнозерновые крупы;
- нежирные белки;
- растительные масла в умеренных количествах.
Такой подход поможет снизить уровень холестерина, поддерживать давление в норме и сохранить здоровье сосудов.
