Не сахар, а напитки: как ежедневные привычки подводят к инсульту
Алкоголь, сладкая газировка и даже крепкий чай могут быть не столь безобидны, как кажется на первый взгляд. Преподаватель кафедры хирургии медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, почему привычные напитки наносят серьёзный вред сердечно-сосудистой системе и как именно они связаны с инсультом.
Алкоголь и инсульт: смертельная связка
"Связь между инсультом и алкоголем прямая, особенно если человек продолжает пить, имея сердечно-сосудистые заболевания", — отметил Умнов.
По словам врача, употребление алкоголя может:
- повышать артериальное давление;
- разрушать печень;
- вызывать почечную недостаточность;
- способствовать накоплению холестерина и образованию бляшек в сосудах.
Именно тромбы, закупоривающие артерии головного мозга, являются самой распространённой причиной инсульта. Особенно высокий риск — у тех, кто не отказывается от алкоголя после уже перенесённого инсульта: это может привести к летальному исходу.
Не только алкоголь: другие опасные напитки
Умнов подчеркнул, что вредны не только спиртные напитки. Сладкая газировка, по его словам, также несёт угрозу сердцу и сосудам. Причины:
- высокая концентрация сахара;
- наличие химических концентратов и консервантов;
- раздражающее воздействие на желудок и негативное влияние на метаболизм.
"Большинство инсультов — результат системных ошибок: неконтролируемое давление, отсутствие медикаментозного лечения, неправильное питание и вредные напитки", — говорит хирург.
Кофе и крепкий чай — тоже не безопасны
Крепкие тонизирующие напитки, даже без сахара, могут ухудшить состояние сердца при чрезмерном употреблении. Врач отметил:
- Кофе и крепкий чай усиливают частоту сердечных сокращений;
- при склонности к тахикардии — разгоняют пульс ещё сильнее;
- это увеличивает нагрузку на сердце и может приблизить инсульт.
Что рекомендуют кардиологи?
Для профилактики инсульта, по словам Умнова, главное — снижение нагрузки на сердце и улучшение кровообращения. Важную роль играют:
- контроль давления и пульса;
- своевременное обращение к врачу;
- отказ от вредных напитков;
- коррекция рациона и образа жизни.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru