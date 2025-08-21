Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Инсульт
© Freepik by peoplecreations is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:01

Не сахар, а напитки: как ежедневные привычки подводят к инсульту

Хирург: алкоголь после инсульта повышает риск смерти от повторного приступа

Алкоголь, сладкая газировка и даже крепкий чай могут быть не столь безобидны, как кажется на первый взгляд. Преподаватель кафедры хирургии медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, почему привычные напитки наносят серьёзный вред сердечно-сосудистой системе и как именно они связаны с инсультом.

Алкоголь и инсульт: смертельная связка

"Связь между инсультом и алкоголем прямая, особенно если человек продолжает пить, имея сердечно-сосудистые заболевания", — отметил Умнов.

По словам врача, употребление алкоголя может:

  • повышать артериальное давление;
  • разрушать печень;
  • вызывать почечную недостаточность;
  • способствовать накоплению холестерина и образованию бляшек в сосудах.

Именно тромбы, закупоривающие артерии головного мозга, являются самой распространённой причиной инсульта. Особенно высокий риск — у тех, кто не отказывается от алкоголя после уже перенесённого инсульта: это может привести к летальному исходу.

Не только алкоголь: другие опасные напитки
Умнов подчеркнул, что вредны не только спиртные напитки. Сладкая газировка, по его словам, также несёт угрозу сердцу и сосудам. Причины:

  • высокая концентрация сахара;
  • наличие химических концентратов и консервантов;
  • раздражающее воздействие на желудок и негативное влияние на метаболизм.

"Большинство инсультов — результат системных ошибок: неконтролируемое давление, отсутствие медикаментозного лечения, неправильное питание и вредные напитки", — говорит хирург.

Кофе и крепкий чай — тоже не безопасны
Крепкие тонизирующие напитки, даже без сахара, могут ухудшить состояние сердца при чрезмерном употреблении. Врач отметил:

  • Кофе и крепкий чай усиливают частоту сердечных сокращений;
  • при склонности к тахикардии — разгоняют пульс ещё сильнее;
  • это увеличивает нагрузку на сердце и может приблизить инсульт.

Что рекомендуют кардиологи?
Для профилактики инсульта, по словам Умнова, главное — снижение нагрузки на сердце и улучшение кровообращения. Важную роль играют:

  • контроль давления и пульса;
  • своевременное обращение к врачу;
  • отказ от вредных напитков;
  • коррекция рациона и образа жизни.

