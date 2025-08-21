Не сахар, а напитки: как ежедневные привычки подводят к инсульту

Алкоголь, сладкая газировка и даже крепкий чай могут быть не столь безобидны, как кажется на первый взгляд. Преподаватель кафедры хирургии медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, почему привычные напитки наносят серьёзный вред сердечно-сосудистой системе и как именно они связаны с инсультом.

Алкоголь и инсульт: смертельная связка

"Связь между инсультом и алкоголем прямая, особенно если человек продолжает пить, имея сердечно-сосудистые заболевания", — отметил Умнов.

По словам врача, употребление алкоголя может:

повышать артериальное давление;

разрушать печень;

вызывать почечную недостаточность;

способствовать накоплению холестерина и образованию бляшек в сосудах.

Именно тромбы, закупоривающие артерии головного мозга, являются самой распространённой причиной инсульта. Особенно высокий риск — у тех, кто не отказывается от алкоголя после уже перенесённого инсульта: это может привести к летальному исходу.

Не только алкоголь: другие опасные напитки

Умнов подчеркнул, что вредны не только спиртные напитки. Сладкая газировка, по его словам, также несёт угрозу сердцу и сосудам. Причины:

высокая концентрация сахара;

наличие химических концентратов и консервантов;

раздражающее воздействие на желудок и негативное влияние на метаболизм.

"Большинство инсультов — результат системных ошибок: неконтролируемое давление, отсутствие медикаментозного лечения, неправильное питание и вредные напитки", — говорит хирург.

Кофе и крепкий чай — тоже не безопасны

Крепкие тонизирующие напитки, даже без сахара, могут ухудшить состояние сердца при чрезмерном употреблении. Врач отметил:

Кофе и крепкий чай усиливают частоту сердечных сокращений;

при склонности к тахикардии — разгоняют пульс ещё сильнее;

это увеличивает нагрузку на сердце и может приблизить инсульт.

Что рекомендуют кардиологи?

Для профилактики инсульта, по словам Умнова, главное — снижение нагрузки на сердце и улучшение кровообращения. Важную роль играют: