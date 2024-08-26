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PNAS: пчёлы не болеют диабетом из-за уникальной микрофлоры кишечника
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Диета из сахара не страшна пчёлам благодаря особым бактериям

PNAS: пчёлы не болеют диабетом из-за уникальной микрофлоры кишечника

Ученые из Сельскохозяйственного университета Китая под руководством профессора Чжоу Синя совершили прорыв в понимании метаболизма домашних пчел и их диких родственников. Оказалось, что благодаря особым бактериям, живущим в их кишечнике, пчелы не страдают от диабета, несмотря на высокое содержание сахара в их рационе, который составляет до 60% от их питания, сообщает PNAS.

Исследователи выяснили, что удаление микрофлоры из организма пчел вызывает развитие аналогичных диабету симптомов: гипергликемию, нарушение липидного обмена и замедление метаболизма. Однако введение в кишечник культур лактобацилл вида Lactobacillus Firm-5 позволяет предотвратить эти негативные эффекты. Эти бактерии способствуют выработке аналога инсулина в мозге пчел, стимулируя поглощение глюкозы клетками так называемого "жирового тела".

Это исследование показывает уникальную связь между микрофлорой кишечника пчел и их способностью регулировать баланс глюкозы, что, по мнению ученых, связано с особенностями их иммунной системы и приспособлениями к различным режимам питания на разных стадиях жизни.

Метаболи́зм, или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в живом организме. Эти процессы позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и отвечать на воздействия окружающей среды.

Фото: commons.wikimedia.org/Ivar Leidus (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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