Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является исключительно инструментом антироссийской политики для Польши.
Таким образом дипломат отреагировала на заявление министра развития и технологий Польши Вальдемара Буды о запрете на импорт украинского зерна.
По словам Захаровой, Польша достаточно лояльно обращается с Украиной, потому что она еще нужна Варшаве как субъект, который может быть использован в антироссийской политике.
Захарова выразила мнение, что когда граница между Польшей и Украиной "будет полностью стерта", Польша "поглотит" остатки Украины, и "с местным населением вообще никто не будет разговаривать".
Представитель МИД РФ отметила, что это решение Польши "очень показательно с точки зрения разоблачения мнимой заботы западников о голодающих и нуждающихся в продовольствии" по отношению к Украине.
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