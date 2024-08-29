Трагедия на дороге: инструктор автошколы сбил насмерть женщину на нерегулируемом пешеходном переходе

В городе Новокузнецке Кемеровской области произошла трагическая авария, в результате которой женщина погибла. Инструктор местной автошколы, ехавший на мотоцикле, сбил 27-летнюю горожанку на нерегулируемом пешеходном переходе.

Авария произошла накануне около 20.30 на проспекте Октябрьском в Новокузнецке. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа УМВД.

Предварительное расследование показало, что 37-летний водитель мотоцикла "Хонда" двигался по проспекту Октябрьскому со стороны улицы Циолковского и совершил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате женщина скончалась на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи.

Полицейские обнаружили, что за рулем мотоцикла находился инструктор местной автошколы, который уже трижды привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за проезд на запрещающий сигнал светофора.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Следователем УМВД по городу Новокузнецку в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание за это преступление составляет пять лет лишения свободы.

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