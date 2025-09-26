Лапша против сердца: как любимый продукт тихо приближает инфаркт и инсульт

Лапша быстрого приготовления давно стала привычным продуктом: её едят студенты в общежитиях, офисные сотрудники в перерывах, путешественники и все, кто ценит скорость и удобство. Однако за внешней простотой скрываются серьёзные риски для здоровья.

Врач общей практики Елена Павлова в беседе с NEWS. ru объяснила, почему постоянное употребление такого продукта может привести к тяжёлым последствиям для сердца и сосудов.

"Лапша быстрого приготовления, которая так полюбилась во многих странах, включая Россию, при регулярном употреблении может оказывать вред для здоровья, поэтому от неё стоит отказаться как от повседневной пищи. Речь идёт именно о регулярности, которая создаёт повышенную нагрузку на сердце и сосуды, многократно увеличивая риск развития гипертонии, инфарктов и инсультов", — сказала врач Елена Павлова.

Чем опасна "быстрая еда"

Основная проблема лапши быстрого приготовления — повышенное содержание соли в прилагаемых бульонных пакетиках. Натрий задерживает жидкость, провоцирует отёки, повышает артериальное давление и перегружает сердце. Со временем это может обернуться гипертонией и даже инфарктом.

Кроме того, соль — один из факторов риска развития рака желудка.

"Лапша быстрого приготовления — это в основном быстрые углеводы и жиры. В ней практически нет клетчатки, витаминов, минералов и качественного белка. При употреблении возникает резкий скачок сахара в крови, а затем такой же резкий спад. Из-за этого чувство сытости длится недолго, и вы скоро снова захотите есть. Это способствует перееданию и набору веса", — добавила врач Елена Павлова.

Лапша и здоровье: сравнительная таблица