Лапша против сердца: как любимый продукт тихо приближает инфаркт и инсульт
Лапша быстрого приготовления давно стала привычным продуктом: её едят студенты в общежитиях, офисные сотрудники в перерывах, путешественники и все, кто ценит скорость и удобство. Однако за внешней простотой скрываются серьёзные риски для здоровья.
Врач общей практики Елена Павлова в беседе с NEWS. ru объяснила, почему постоянное употребление такого продукта может привести к тяжёлым последствиям для сердца и сосудов.
"Лапша быстрого приготовления, которая так полюбилась во многих странах, включая Россию, при регулярном употреблении может оказывать вред для здоровья, поэтому от неё стоит отказаться как от повседневной пищи. Речь идёт именно о регулярности, которая создаёт повышенную нагрузку на сердце и сосуды, многократно увеличивая риск развития гипертонии, инфарктов и инсультов", — сказала врач Елена Павлова.
Чем опасна "быстрая еда"
Основная проблема лапши быстрого приготовления — повышенное содержание соли в прилагаемых бульонных пакетиках. Натрий задерживает жидкость, провоцирует отёки, повышает артериальное давление и перегружает сердце. Со временем это может обернуться гипертонией и даже инфарктом.
Кроме того, соль — один из факторов риска развития рака желудка.
"Лапша быстрого приготовления — это в основном быстрые углеводы и жиры. В ней практически нет клетчатки, витаминов, минералов и качественного белка. При употреблении возникает резкий скачок сахара в крови, а затем такой же резкий спад. Из-за этого чувство сытости длится недолго, и вы скоро снова захотите есть. Это способствует перееданию и набору веса", — добавила врач Елена Павлова.
Лапша и здоровье: сравнительная таблица
|Показатель
|Лапша быстрого приготовления
|Полезные альтернативы
|Соль
|Очень высокая
|Умеренная (домашние супы, овощные блюда)
|Белок
|Почти отсутствует
|Мясо, бобовые, яйца
|Клетчатка
|Нет
|Овощи, цельнозерновые продукты
|Витамины
|Минимум
|Фрукты, зелень
|Энергетический эффект
|Быстрый, но кратковременный
|Долгий и стабильный
Как сократить вред: пошаговые рекомендации
-
Если нет альтернативы, используйте только часть прилагаемого бульонного порошка.
-
Добавляйте к лапше свежие овощи, зелень или варёное мясо — это повысит питательную ценность.
-
Старайтесь не есть лапшу чаще 1 раза в неделю.
-
Обязательно пейте достаточно воды, чтобы снизить нагрузку на почки.
-
Чередуйте с более полезными быстрыми блюдами: цельнозерновыми кашами, овощными салатами, омлетом.
Наиболее частые ошибки
-
Замена полноценного ужина или обеда лапшой → быстрый голод и переедание → альтернатива: простые домашние блюда.
-
Использование всего бульонного пакетика → избыток натрия и нагрузка на сердце → альтернатива: половина приправы или собственные специи.
-
Частое употребление в течение недели → рост давления и веса → альтернатива: ограничение до редкого перекуса.
Если времени совсем нет
А что если человек живёт в условиях, где свежие продукты недоступны? Тогда стоит выбирать более качественные варианты "быстрой еды": цельнозерновые хлебцы, орехи, сухофрукты. Они тоже не требуют готовки, но при этом содержат витамины и клетчатку.
А если хочется именно лапши? Можно приготовить домашний аналог: использовать цельнозерновую вермишель и добавить овощи, яйца или курицу. Такой вариант сытный и гораздо безопаснее.
Заключение
Лапша быстрого приготовления — это продукт, который стоит воспринимать как редкий перекус, а не основу рациона. Она удобна и вкусна, но регулярное употребление перегружает сердце и сосуды, повышает риск инфарктов, инсультов и ожирения. Рациональное питание с большим количеством овощей, белка и цельнозерновых продуктов поможет сохранить здоровье и энергию гораздо надёжнее.
