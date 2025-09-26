Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
лапша
лапша
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:08

Лапша против сердца: как любимый продукт тихо приближает инфаркт и инсульт

Врач Елена Павлова предупредила об опасности лапши быстрого приготовления для сердца и сосудов

Лапша быстрого приготовления давно стала привычным продуктом: её едят студенты в общежитиях, офисные сотрудники в перерывах, путешественники и все, кто ценит скорость и удобство. Однако за внешней простотой скрываются серьёзные риски для здоровья.

Врач общей практики Елена Павлова в беседе с NEWS. ru объяснила, почему постоянное употребление такого продукта может привести к тяжёлым последствиям для сердца и сосудов.

"Лапша быстрого приготовления, которая так полюбилась во многих странах, включая Россию, при регулярном употреблении может оказывать вред для здоровья, поэтому от неё стоит отказаться как от повседневной пищи. Речь идёт именно о регулярности, которая создаёт повышенную нагрузку на сердце и сосуды, многократно увеличивая риск развития гипертонии, инфарктов и инсультов", — сказала врач Елена Павлова.

Чем опасна "быстрая еда"

Основная проблема лапши быстрого приготовления — повышенное содержание соли в прилагаемых бульонных пакетиках. Натрий задерживает жидкость, провоцирует отёки, повышает артериальное давление и перегружает сердце. Со временем это может обернуться гипертонией и даже инфарктом.

Кроме того, соль — один из факторов риска развития рака желудка.

"Лапша быстрого приготовления — это в основном быстрые углеводы и жиры. В ней практически нет клетчатки, витаминов, минералов и качественного белка. При употреблении возникает резкий скачок сахара в крови, а затем такой же резкий спад. Из-за этого чувство сытости длится недолго, и вы скоро снова захотите есть. Это способствует перееданию и набору веса", — добавила врач Елена Павлова.

Лапша и здоровье: сравнительная таблица

Показатель Лапша быстрого приготовления Полезные альтернативы
Соль Очень высокая Умеренная (домашние супы, овощные блюда)
Белок Почти отсутствует Мясо, бобовые, яйца
Клетчатка Нет Овощи, цельнозерновые продукты
Витамины Минимум Фрукты, зелень
Энергетический эффект Быстрый, но кратковременный Долгий и стабильный

Как сократить вред: пошаговые рекомендации

  1. Если нет альтернативы, используйте только часть прилагаемого бульонного порошка.

  2. Добавляйте к лапше свежие овощи, зелень или варёное мясо — это повысит питательную ценность.

  3. Старайтесь не есть лапшу чаще 1 раза в неделю.

  4. Обязательно пейте достаточно воды, чтобы снизить нагрузку на почки.

  5. Чередуйте с более полезными быстрыми блюдами: цельнозерновыми кашами, овощными салатами, омлетом.

Наиболее частые ошибки

  • Замена полноценного ужина или обеда лапшой → быстрый голод и переедание → альтернатива: простые домашние блюда.

  • Использование всего бульонного пакетика → избыток натрия и нагрузка на сердце → альтернатива: половина приправы или собственные специи.

  • Частое употребление в течение недели → рост давления и веса → альтернатива: ограничение до редкого перекуса.

Если времени совсем нет

А что если человек живёт в условиях, где свежие продукты недоступны? Тогда стоит выбирать более качественные варианты "быстрой еды": цельнозерновые хлебцы, орехи, сухофрукты. Они тоже не требуют готовки, но при этом содержат витамины и клетчатку.

А если хочется именно лапши? Можно приготовить домашний аналог: использовать цельнозерновую вермишель и добавить овощи, яйца или курицу. Такой вариант сытный и гораздо безопаснее.

Заключение

Лапша быстрого приготовления — это продукт, который стоит воспринимать как редкий перекус, а не основу рациона. Она удобна и вкусна, но регулярное употребление перегружает сердце и сосуды, повышает риск инфарктов, инсультов и ожирения. Рациональное питание с большим количеством овощей, белка и цельнозерновых продуктов поможет сохранить здоровье и энергию гораздо надёжнее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Терапевт Анастасия Лозикова назвала болгарский перец продуктом для укрепления иммунитета осенью сегодня в 6:14

Яркий секрет иммунитета: один овощ заменяет целый комплекс витаминов

Почему болгарский перец стоит считать главным овощем осени? Врач назвала его свойства и объяснила, кому нужно ограничить потребление.

Читать полностью » Врач Сережина: витамин D осенью восполняют по анализу крови, витамин С — из ягод и овощей сегодня в 5:19

От квашеной капусты до морской рыбы: еда, которая защищает от осенних вирусов

Какое питание помогает укрепить иммунитет осенью? Врач объясняет роль витаминов и продуктов, которые стоит включить в рацион.

Читать полностью » Дерматолог Трофимова: псориаз проявляется симметричными высыпаниями и бляшками с белыми чешуйками сегодня в 4:14

Кожа сигналит о беде: как отличить псориаз от экземы и себореи

Какие признаки отличают псориаз от других кожных болезней и как его контролировать? Разбираем симптомы, причины и методы терапии.

Читать полностью » Врач Салюк предупредил об опасности внутриканальных наушников для здоровья ушей сегодня в 3:40

Бассы с подвохом: как любимые наушники могут обернуться проблемами со слухом

Почему внутриканальные наушники могут быть опаснее для ушей, чем кажется? Врачи объясняют риски и предлагают альтернативы.

Читать полностью » Уролог Артур Богатырев: скрытые инфекции могут снижать мужскую фертильность сегодня в 2:22

Скрытая война за репродуктивность: бактерии и вирусы действуют в тылу организма

Какие скрытые инфекции могут лишить мужчину шансов на отцовство? Уролог объясняет, почему ИППП так опасны и как вовремя их выявить.

Читать полностью » Врач Сережина: спазмы и бессонница осенью могут быть признаком дефицита или избытка магния сегодня в 1:19

Скрытая драма организма: почему при смене сезонов ноги сводит чаще всего

Почему во время межсезонья усиливаются спазмы в ногах и как с ними справиться? Разбираем роль кальция и магния и даём практические советы.

Читать полностью » Гинеколог Ерофеева: аспирин во время беременности опасен из-за разжижения крови сегодня в 0:15

Таблетка под запретом: как привычный аспирин превращается в ловушку для будущих мам

Почему привычный аспирин может быть опасен для беременных и чем его лучше заменить? Советы экспертов и важные факты в одном материале.

Читать полностью » Учёные нашли миллиарды частиц микропластика в чайных пакетиках вчера в 23:33

Микропластик уже на вашей кухне: как он проникает в еду

Микропластик на кухне прочно обосновался. Узнайте, как он попадает в вашу еду и какие шаги помогут сделать рацион более безопасным для здоровья.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Достопримечательности Кирова и области: палеомузей, Васнецовские леса и кикиморы
СФО

В Салехарде начали поэтапный запуск теплых остановок
Туризм

Ташкент на выходные: плов, базар Чорсу и прогулки по Старому городу
Еда

Фаршированные кальмары с сыром и овощами сохраняют нежную текстуру при обжарке
Красота и здоровье

Газировка с подсластителями повышает риск нарушений памяти и настроения — предупредил Jasdeep S. Hundal
Еда

Свинина на сковороде-гриль сохраняет сочность благодаря правильной технике приготовления
Садоводство

Сквозняки вызывают болезни и листопад у комнатных растений
Дом

Виды домов из бруса: не профилированный, профилированный и клееный
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet