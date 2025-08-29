Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ширатаки
Ширатаки
© pixabay.com by Sharon Ang is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:14

279 ккал и никаких угрызений совести: ем лапшу быстрого приготовления и худею – вот как это работает

Секрет стройности азиатов: почему лапша быстрого приготовления не приводит к ожирению

Многие россияне считают, что употребление лапши быстрого приготовления неминуемо ведёт к набору веса. Эта идея укоренилась в сознании благодаря распространённому мнению о том, что такие продукты содержат много вредных углеводов и калорий. Однако, как показывает практика и исследования, ситуация с калорийностью лапши и её влиянием на фигуру гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.

По словам Нгуен Хай Иен, директора по маркетингу компании "Маревен Фуд Сэнтрал", в одной порции залитой кипятком лапши быстрого приготовления содержится примерно 279 килокалорий. Для сравнения, такая же порция лазаньи, приготовленной из муки твёрдых сортов пшеницы, содержит около 370 килокалорий. Это означает, что по количеству калорий лапша быстрого приготовления уступает многим другим блюдам на основе макаронных изделий.

Важно отметить, что подобные сравнения показывают — не всегда лапша является самым калорийным продуктом в рационе. В некоторых случаях она может быть менее калорийной, чем более сложные блюда или продукты с высоким содержанием жира и сыра. Поэтому односторонние утверждения о вреде лапши не всегда оправданы.

Потребление лапши в Азии и её связь с уровнем ожирения

Интересно отметить, что жители Азии реже страдают от ожирения по сравнению с представителями других национальностей. Согласно исследованиям учёных, именно на Азию приходится основная доля мирового потребления лапши быстрого приготовления: в Китае — 42 миллиона порций в год, в Индонезии — около 14 миллионов, а в Индии — примерно 8 миллионов. В то же время Россия занимает значительно меньшую позицию по потреблению этого продукта — около 2 миллионов 200 тысяч порций ежегодно.

Это вызывает вопрос о связи между количеством употребляемой лапши и уровнем ожирения. Несмотря на массовое потребление в Азии, показатели ожирения там остаются ниже средних по миру. Это свидетельствует о том, что не сама лапша является причиной набора веса или проблем со здоровьем.

Советы по контролю калорийности и здоровому питанию

Эксперт советует следить за общим количеством потребляемых калорий независимо от вида продуктов. Основная рекомендация — тратить больше энергии за счёт физической активности, чем получать с пищей. Такой подход помогает поддерживать баланс и избегать набора лишнего веса.

Также важно учитывать состав блюд: добавление масла, соусов или сыра значительно увеличивает их калорийность. Поэтому при приготовлении или выборе лапши стоит отдавать предпочтение менее жирным вариантам и контролировать размер порции.

Мифы о вреде лапши быстрого приготовления

Распространённое мнение о том, что лапша быстрого приготовления обязательно ведёт к ожирению или другим проблемам со здоровьем — не совсем верно. Важно понимать: всё зависит от общего рациона питания и уровня физической активности человека. Умеренное употребление этого продукта при сбалансированном питании не обязательно приведёт к негативным последствиям.

Однако стоит помнить о качестве ингредиентов: некоторые виды лапши содержат большое количество соли и искусственных добавок. Поэтому рекомендуется выбирать более натуральные варианты или готовить домашние аналоги.

Интересные факты по теме

1. Исследования показывают, что регулярное употребление лапши быстрого приготовления связано с меньшей вероятностью развития сердечно-сосудистых заболеваний у жителей Азии благодаря их активному образу жизни и сбалансированному питанию.
2. В Японии существует традиция употреблять рамен с бульоном из морепродуктов или овощей без добавления большого количества масла или соли.
3. Учёные обнаружили связь между умеренным потреблением макаронных изделий (включая лапшу) и снижением риска развития диабета второго типа у взрослых.

