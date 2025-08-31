"Быстро" не значит безопасно: чем может закончиться перекус из пачки
Лапша быстрого приготовления давно стала привычным продуктом для занятых людей. Но иногда её едят прямо из пачки, без воды. Насколько это безопасно?
Трагический случай в Египте
Недавно в Египте произошла история, которая вызвала широкий резонанс. 13-летний школьник съел несколько пачек сухой лапши. Уже через полчаса у него появились сильная боль в животе, тошнота и потливость. Врачи не смогли его спасти.
Гастроэнтеролог Ирина Бережная предположила, что причиной смерти стала острая кишечная непроходимость или токсическая реакция на специи, входящие в состав продукта.
Чем опасно есть лапшу без воды
По словам Бережной, сублимированные продукты (лапша, пюре быстрого приготовления) должны обязательно разводиться водой.
Если есть их в сухом виде:
-
нагрузка на ЖКТ резко возрастает,
-
организму требуется большое количество жидкости и ферментов,
-
особенно в жаркую погоду возникает риск обезвоживания.
У подростков подобные эксперименты часто становятся "игрой на спор", но результатом может быть тяжёлое отравление или кишечная непроходимость.
Лапша "по правилам" — безопасна, но не полезна
Правильно приготовленная лапша не представляет опасности, но это далеко не здоровый продукт.
В ней:
-
много соли, жиров и калорий,
-
почти нет клетчатки и витаминов.
Частое употребление такого питания повышает нагрузку на сердце и почки, что особенно опасно при хронических заболеваниях.
Итог
Есть лапшу быстрого приготовления можно только после заваривания. В сухом виде это не просто вредно, но и потенциально опасно для жизни.
