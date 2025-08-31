Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:16

"Быстро" не значит безопасно: чем может закончиться перекус из пачки

Гастроэнтеролог Бережная: сухая лапша быстрого приготовления может вызвать кишечную непроходимость

Лапша быстрого приготовления давно стала привычным продуктом для занятых людей. Но иногда её едят прямо из пачки, без воды. Насколько это безопасно?

Трагический случай в Египте

Недавно в Египте произошла история, которая вызвала широкий резонанс. 13-летний школьник съел несколько пачек сухой лапши. Уже через полчаса у него появились сильная боль в животе, тошнота и потливость. Врачи не смогли его спасти.

Гастроэнтеролог Ирина Бережная предположила, что причиной смерти стала острая кишечная непроходимость или токсическая реакция на специи, входящие в состав продукта.

Чем опасно есть лапшу без воды

По словам Бережной, сублимированные продукты (лапша, пюре быстрого приготовления) должны обязательно разводиться водой.

Если есть их в сухом виде:

  • нагрузка на ЖКТ резко возрастает,

  • организму требуется большое количество жидкости и ферментов,

  • особенно в жаркую погоду возникает риск обезвоживания.

У подростков подобные эксперименты часто становятся "игрой на спор", но результатом может быть тяжёлое отравление или кишечная непроходимость.

Лапша "по правилам" — безопасна, но не полезна

Правильно приготовленная лапша не представляет опасности, но это далеко не здоровый продукт.

В ней:

  • много соли, жиров и калорий,

  • почти нет клетчатки и витаминов.

Частое употребление такого питания повышает нагрузку на сердце и почки, что особенно опасно при хронических заболеваниях.

Итог

Есть лапшу быстрого приготовления можно только после заваривания. В сухом виде это не просто вредно, но и потенциально опасно для жизни.

