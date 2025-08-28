Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лапша
Лапша
© flickr.com by lumachrome is licensed under CC BY-SA 2.0.
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:59

Сухая лапша — не безобидный перекус: чем грозит эта привычка

Врач Калинчев объяснил, чем грозит употребление лапши без запаривания

Лапша быстрого приготовления давно стала популярным перекусом, но иногда её употребляют неправильно. Врач-эндокринолог и нутрициолог Алексей Калинчев в беседе с aif. ru объяснил, чем может закончиться привычка есть её в сухом виде.

В чём настоящая опасность
Калинчев отметил, что сами по себе ингредиенты лапши не представляют смертельной угрозы для здоровья. Опасность кроется в другом:

"Продукт может вызвать банальную механическую закупорку просвета кишечника, что и становится причиной смерти", — пояснил врач.

Не только лапша
По словам специалиста, аналогичная угроза существует и при употреблении любых круп или макарон в сухом виде. В желудке без достаточного количества жидкости они разбухают, что и приводит к закупорке кишечника.

Вывод
Чтобы лапша быстрого приготовления не обернулась трагедией, её нужно готовить строго по инструкции. Главное правило — употреблять такие продукты только в сваренном или запаренном виде.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как сделать салат с курицей и фасолью: пошаговая инструкция сегодня в 13:07

Секретный салат за 20 минут: как удивить гостей, не потратив время на готовку

Узнайте, как быстро приготовить вкусный салат с курицей, фасолью и сухариками всего за 20 минут. Идеальный вариант для неожиданных гостей!

Читать полностью » Как сделать колбасу Краковскую дома: советы по выбору мяса и специй сегодня в 9:31

Как домашняя колбаса может стать вашим секретным оружием на праздниках

Узнайте, как сделать колбасу Краковскую в домашних условиях. Вкусный и ароматный деликатес, который легко приготовить из натуральных ингредиентов!

Читать полностью » Технология приготовления пирога с мойвой без костей сегодня в 8:40

Как приготовить роскошный ужин из бюджетной рыбы: три неочевидных секрета

Узнайте, как приготовить нежный пирог с мойвой, который станет любимым у вашей семьи. Простые шаги и доступные ингредиенты — идеальный рецепт для любого повода!

Читать полностью » Повара раскрыли рецепт салата Черепаха: слои, оформление и подача сегодня в 8:24

Салат, который готовится легко: как сделать праздник без лишних хлопот

Удивите гостей салатом "Черепаха"! Вкусный, простой в приготовлении и эффектный на вид. Идеально для семейного ужина или праздника. Попробуйте!

Читать полностью » Сочетание яблок и брусники в начинке для сладкой выпечки: пропорции ингредиентов сегодня в 7:34

Собрать идеальный пирог из того, что есть: универсальная формула на любой сезон

Ароматный пирог с яблоками и брусникой — сочный, с золотистой корочкой. Идеален для чаепития. Узнайте секрет идеальной начинки и нежной текстуры теста!

Читать полностью » Как приготовить тирамису без маскарпоне: рецепт с творожным сыром сегодня в 7:21

Кулинарная магия: как превратить простые сливки в облако для изысканного десерта

Откройте секрет воздушного тирамису без маскарпоне! Всего 20 минут — и на вашем столе десерт, который удивит даже гурманов. Кофе, нежный крем, шоколад… И никакого маскарпоне!

Читать полностью » Как приготовить маринованный запечённый картофель: пошаговая инструкция сегодня в 6:28

Дешёвый ужин с ресторанным вкусом: как обычная картошка становится шедевром

Откройте секрет идеального гарнира! Маринованный картофель, запечённый целиком — ароматный, хрустящий и невероятно вкусный. Подойдёт к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо. Попробуйте!

Читать полностью » Как правильно выбрать пекинскую капусту для салата: рекомендации сегодня в 6:18

Салат, который поднимает настроение: простое решение для серых будней

Узнайте, как быстро и просто приготовить легкий и полезный салат из пекинской капусты с курицей. Идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой!

Читать полностью »

Новости
Дом

Почему запах питомцев остаётся в квартире надолго
Туризм

Слетать.ру: Вьетнам обогнал Турцию по зимним продажам туров у россиян
Наука и технологии

MakeUseOf: камера смартфона оказалась способна заменить рулетку
Культура и шоу-бизнес

Памела Андерсон назвала Лиама Нисона джентльменом и призналась в романтических чувствах
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Мельникова: хронический стресс вызывает синдром раздражённого кишечника
Садоводство

Технология крепления теплицы: из-за какой ошибки 80% конструкций срывает ветром
Питомцы

Собаки как компаньоны: влияние одомашнивания на их природу
Садоводство

Яблони, груши и вишни в Костроме: как плодовые деревья украшают сад в разные сезоны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru