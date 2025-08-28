Сухая лапша — не безобидный перекус: чем грозит эта привычка

Лапша быстрого приготовления давно стала популярным перекусом, но иногда её употребляют неправильно. Врач-эндокринолог и нутрициолог Алексей Калинчев в беседе с aif. ru объяснил, чем может закончиться привычка есть её в сухом виде.

В чём настоящая опасность

Калинчев отметил, что сами по себе ингредиенты лапши не представляют смертельной угрозы для здоровья. Опасность кроется в другом:

"Продукт может вызвать банальную механическую закупорку просвета кишечника, что и становится причиной смерти", — пояснил врач.

Не только лапша

По словам специалиста, аналогичная угроза существует и при употреблении любых круп или макарон в сухом виде. В желудке без достаточного количества жидкости они разбухают, что и приводит к закупорке кишечника.

Вывод

Чтобы лапша быстрого приготовления не обернулась трагедией, её нужно готовить строго по инструкции. Главное правило — употреблять такие продукты только в сваренном или запаренном виде.