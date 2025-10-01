Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 21:27

Google и Amazon не ожидали: ChatGPT стал продавцом, кассиром и витриной в одном лице

OpenAI запустила функцию Instant Checkout в ChatGPT для онлайн-покупок

Онлайн-покупки становятся ещё проще: теперь пользователи ChatGPT в США могут оформлять заказы прямо в чате. Новая функция "Мгновенная оплата" позволяет оплачивать товары Etsy и вскоре — Shopify без перехода на внешние сайты.

Это событие может изменить расклад сил в сфере электронной коммерции: привычные поисковые системы и маркетплейсы уступают место диалоговым агентам, которые предлагают товары и сразу же помогают их оплатить.

Как работает Instant Checkout

Ранее ChatGPT уже умел подбирать товары: показывал изображения, отзывы, цены и ссылки на продавцов. Теперь система сделала шаг дальше.

Алгоритм находит подходящий вариант, пользователь нажимает "Купить", а данные доставки и оплаты (Apple Pay, Google Pay, Stripe, кредитные карты) обрабатываются без выхода из диалога.

Важно, что транзакция завершается средствами продавца, а ChatGPT выступает связующим звеном.

Кто участвует

  • Etsy: первые продавцы, подключённые к новой системе.

  • Shopify: более миллиона магазинов присоединятся к программе в ближайшее время.

  • Stripe: обеспечивает платёжную инфраструктуру.

"Stripe создаёт экономическую инфраструктуру для ИИ", — заявил президент по технологиям и бизнесу Уилл Гейбрик.

Конкуренция усиливается

OpenAI не единственная компания, экспериментирующая с покупками через чат. Perplexity в 2024 году запустила похожую функцию, а Microsoft развивает витрины Copilot Merchant. Google и Amazon, традиционно доминирующие на рынке поиска и рекомендаций товаров, могут почувствовать конкуренцию.

Именно OpenAI заявила, что её результаты "не спонсируются" и формируются только по релевантности, в отличие от практик продвижения товаров Google и Amazon.

Сравнение платформ

Компания Функция Особенность
OpenAI (ChatGPT) Instant Checkout Покупки прямо в чате, ACP — открытый протокол
Etsy Онлайн-маркетплейс Первым подключён к ChatGPT
Shopify Онлайн-магазины Более 1 млн продавцов будут доступны
Google Agent Payments Protocol Собственный протокол покупок через ИИ
Amazon Встроенные рекомендации Фокус на продвижении своих товаров

Советы шаг за шагом: как пользоваться

  1. Введите запрос в ChatGPT, например "Что подарить другу, увлекающемуся керамикой?".

  2. Ознакомьтесь с предложенными товарами и отзывами.

  3. Нажмите "Купить" на выбранном товаре.

  4. Укажите адрес доставки и метод оплаты.

  5. Подтвердите заказ и получите уведомление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: не проверить данные доставки.
    → Последствие: посылка может уйти по неверному адресу.
    → Альтернатива: заранее сохранить правильные данные в профиле.

  • Ошибка: использовать ненадёжное подключение к сети.
    → Последствие: сбой в процессе оплаты.
    → Альтернатива: подключение к защищённому Wi-Fi.

  • Ошибка: игнорировать политику возврата.
    → Последствие: сложности при обмене товара.
    → Альтернатива: уточнить условия у продавца перед оплатой.

А что если…

Что если большинство покупок будет совершаться через ИИ-агентов? В таком случае Google и Amazon потеряют монополию на поиск товаров, а OpenAI может стать новым центром электронной коммерции.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Удобство: покупка в чате без переходов Опасения по поводу конфиденциальности
Поддержка популярных платёжных систем Зависимость от посредника — ChatGPT
Открытый протокол ACP для разработчиков Возможные комиссии за сделки
Равные условия ранжирования товаров Конфликт с крупными игроками рынка

FAQ

Какой статус у функции?
Она доступна пользователям ChatGPT в США с аккаунтами Free, Plus и Pro.

Можно ли оплачивать через Apple Pay или Google Pay?
Да, поддерживаются Apple Pay, Google Pay, Stripe и банковские карты.

Чем ACP отличается от решений конкурентов?
Это открытый протокол, который другие компании могут интегрировать в свои сервисы.

Мифы и правда

  • Миф: ChatGPT хранит ваши платёжные данные.
    Правда: платежи проходят через системы продавца, а ChatGPT лишь передаёт данные.

  • Миф: OpenAI зарабатывает на спонсированных результатах.
    Правда: компания утверждает, что выдача органическая и основывается на релевантности.

  • Миф: пользоваться Instant Checkout можно только в платной версии.
    Правда: доступ открыт и для Free-аккаунтов.

3 интересных факта

  1. Instant Checkout создана на базе технологии Agentic Commerce Protocol, код которой открыт для разработчиков.

  2. Среди первых брендов Shopify, которые присоединятся, — Glossier, Skims и Spanx.

  3. Подобные проекты уже тестируются конкурентами, но OpenAI стала первой, кто внедрил их в массовый продукт.

Исторический контекст

  • 2023: активный рост голосовых и чат-ассистентов в шопинге.

  • 2024: Perplexity запускает покупки через чат.

  • 2025: OpenAI представляет Instant Checkout и открытый протокол ACP.

  • 2025: Google отвечает запуском Agent Payments Protocol.

