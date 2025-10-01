Google и Amazon не ожидали: ChatGPT стал продавцом, кассиром и витриной в одном лице
Онлайн-покупки становятся ещё проще: теперь пользователи ChatGPT в США могут оформлять заказы прямо в чате. Новая функция "Мгновенная оплата" позволяет оплачивать товары Etsy и вскоре — Shopify без перехода на внешние сайты.
Это событие может изменить расклад сил в сфере электронной коммерции: привычные поисковые системы и маркетплейсы уступают место диалоговым агентам, которые предлагают товары и сразу же помогают их оплатить.
Как работает Instant Checkout
Ранее ChatGPT уже умел подбирать товары: показывал изображения, отзывы, цены и ссылки на продавцов. Теперь система сделала шаг дальше.
Алгоритм находит подходящий вариант, пользователь нажимает "Купить", а данные доставки и оплаты (Apple Pay, Google Pay, Stripe, кредитные карты) обрабатываются без выхода из диалога.
Важно, что транзакция завершается средствами продавца, а ChatGPT выступает связующим звеном.
Кто участвует
-
Etsy: первые продавцы, подключённые к новой системе.
-
Shopify: более миллиона магазинов присоединятся к программе в ближайшее время.
-
Stripe: обеспечивает платёжную инфраструктуру.
"Stripe создаёт экономическую инфраструктуру для ИИ", — заявил президент по технологиям и бизнесу Уилл Гейбрик.
Конкуренция усиливается
OpenAI не единственная компания, экспериментирующая с покупками через чат. Perplexity в 2024 году запустила похожую функцию, а Microsoft развивает витрины Copilot Merchant. Google и Amazon, традиционно доминирующие на рынке поиска и рекомендаций товаров, могут почувствовать конкуренцию.
Именно OpenAI заявила, что её результаты "не спонсируются" и формируются только по релевантности, в отличие от практик продвижения товаров Google и Amazon.
Сравнение платформ
|Компания
|Функция
|Особенность
|OpenAI (ChatGPT)
|Instant Checkout
|Покупки прямо в чате, ACP — открытый протокол
|Etsy
|Онлайн-маркетплейс
|Первым подключён к ChatGPT
|Shopify
|Онлайн-магазины
|Более 1 млн продавцов будут доступны
|Agent Payments Protocol
|Собственный протокол покупок через ИИ
|Amazon
|Встроенные рекомендации
|Фокус на продвижении своих товаров
Советы шаг за шагом: как пользоваться
-
Введите запрос в ChatGPT, например "Что подарить другу, увлекающемуся керамикой?".
-
Ознакомьтесь с предложенными товарами и отзывами.
-
Нажмите "Купить" на выбранном товаре.
-
Укажите адрес доставки и метод оплаты.
-
Подтвердите заказ и получите уведомление.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: не проверить данные доставки.
→ Последствие: посылка может уйти по неверному адресу.
→ Альтернатива: заранее сохранить правильные данные в профиле.
-
Ошибка: использовать ненадёжное подключение к сети.
→ Последствие: сбой в процессе оплаты.
→ Альтернатива: подключение к защищённому Wi-Fi.
-
Ошибка: игнорировать политику возврата.
→ Последствие: сложности при обмене товара.
→ Альтернатива: уточнить условия у продавца перед оплатой.
А что если…
Что если большинство покупок будет совершаться через ИИ-агентов? В таком случае Google и Amazon потеряют монополию на поиск товаров, а OpenAI может стать новым центром электронной коммерции.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Удобство: покупка в чате без переходов
|Опасения по поводу конфиденциальности
|Поддержка популярных платёжных систем
|Зависимость от посредника — ChatGPT
|Открытый протокол ACP для разработчиков
|Возможные комиссии за сделки
|Равные условия ранжирования товаров
|Конфликт с крупными игроками рынка
FAQ
Какой статус у функции?
Она доступна пользователям ChatGPT в США с аккаунтами Free, Plus и Pro.
Можно ли оплачивать через Apple Pay или Google Pay?
Да, поддерживаются Apple Pay, Google Pay, Stripe и банковские карты.
Чем ACP отличается от решений конкурентов?
Это открытый протокол, который другие компании могут интегрировать в свои сервисы.
Мифы и правда
-
Миф: ChatGPT хранит ваши платёжные данные.
Правда: платежи проходят через системы продавца, а ChatGPT лишь передаёт данные.
-
Миф: OpenAI зарабатывает на спонсированных результатах.
Правда: компания утверждает, что выдача органическая и основывается на релевантности.
-
Миф: пользоваться Instant Checkout можно только в платной версии.
Правда: доступ открыт и для Free-аккаунтов.
3 интересных факта
-
Instant Checkout создана на базе технологии Agentic Commerce Protocol, код которой открыт для разработчиков.
-
Среди первых брендов Shopify, которые присоединятся, — Glossier, Skims и Spanx.
-
Подобные проекты уже тестируются конкурентами, но OpenAI стала первой, кто внедрил их в массовый продукт.
Исторический контекст
-
2023: активный рост голосовых и чат-ассистентов в шопинге.
-
2024: Perplexity запускает покупки через чат.
-
2025: OpenAI представляет Instant Checkout и открытый протокол ACP.
-
2025: Google отвечает запуском Agent Payments Protocol.
