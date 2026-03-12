Ноль на витрине, минус в кошельке: как беспроцентная рассрочка маскирует дорогой кредит

Юрист Евгения Безмаленко, член международной ассоциации юристов и медиаторов разъяснила риски покупки товаров в рассрочку. Менеджеры часто незаметно подключают платные услуги вроде страхования жизни, СМС-информирования, юридической поддержки или доступа к онлайн-кинотеатрам. Рассрочка фиксируется в кредитной истории как полноценное обязательство, а несколько мелких платежей нагружают бюджет и портят рейтинг. Беспроцентная рассрочка оказывается маркетинговым трюком с переплатой до 60 процентов годовых, а за просрочку начисляют пени до 70 процентов.

Навязывание платных сервисов

При оформлении рассрочки менеджеры ставят галочки в договоре за согласие на допуслуги, и клиент не сразу замечает. Евгения Безмаленко отмечает, что продавцы уверяют: без этих опций рассрочку не дадут. На деле страхование жизни, СМС-уведомления или подписки на кино идут в нагрузку незаметно.

Законодательство четко регулирует такие случаи.

"Согласно статье 16 Закона "О защите прав потребителей", вам не могут навязывать дополнительные услуги. Отказ от дополнительных опций не должен влиять на решение о выдаче рассрочки", — объясняет юрист Безмаленко. Покупатель вправе отказаться, и это не блокирует сделку.

По закону о потребительском кредите отказ от навязанных услуг возможен в 30 дней после согласия. Однако условия кредита иногда меняются — например, растет ставка. Клиенты рискуют потерять выгоду, если не проверят договор сразу.

Типичные случаи показывают: люди платят за ненужное месяцами, пока не разберутся. Менеджеры давят на скорость покупки, и галочки остаются. Проверяйте каждую строку перед подписью.

Рассрочка в кредитной истории

Многие думают, будто рассрочка — не кредит, и она мимо кредитной истории проходит. На практике это активное обязательство, которое банк видит четко. Даже пара мелких рассрочек суммируют нагрузку и тянут рейтинг вниз.

Долговая нагрузка растет незаметно, особенно при частых покупках. Банки учитывают все обязательства при одобрении новых займов. Рейтинг падает, и крупный кредит потом взять сложнее.

Безмаленко подчеркивает: рассрочка равна кредиту по воздействию. Покупатели игнорируют это, пока не сталкиваются с отказами. Несколько устройств в рассрочку — и общая сумма платежей бьет по балансу.

Скрытые проценты и пени

Надпись "беспроцентная рассрочка" манит, но продавец покрывает проценты банку из цены товара. Итог: стоимость растет по сравнению с разовой оплатой. Переплата достигает 60 процентов годовых, хоть и маскируется.

В договоре с банком или МФО проценты прописаны — их платит ритейлер. Задержка платежа активирует штрафы с жесткими условиями. У сервисов через МФО пени взлетают до 70 процентов от долга ежегодно.

Ритм платежей нарушается легко — забыли, запоздали. Штрафы накапливаются быстро, долг раздувается. Покупатели недооценивают риски, фокусируясь на ежемесячной сумме.

Безмаленко советует читать договор полностью: проценты скрыты, но реальны. Просрочка превращает выгодную сделку в кабалу. Выбирайте банки с прозрачными правилами.