Раковина на пьедестале или на тумбе: какой вариант выглядит выигрышнее
Выбор умывальника для ванной комнаты кажется простым делом только на первый взгляд. На самом деле от этого решения зависит не только удобство пользования, но и общий стиль интерьера. В маленьких ванных особенно важно рационально использовать каждый сантиметр. Производители предлагают множество конструкций, и каждая имеет свои особенности.
Основные варианты установки умывальника
Раковина с пьедесталом
Это классический вариант. Раковина опирается на устойчивый пьедестал, благодаря чему конструкция выглядит цельной и прочной. Размеры такой модели могут быть крупнее, чем у подвесных. Пьедестал скрывает трубы и придаёт интерьеру изысканность. Чаще всего подобные умывальники выбирают для стилей "классика", ампир, венецианский дизайн.
Умывальник на тумбе
Вариант, который сочетает функциональность и эстетику. Тумба под раковиной позволяет использовать пространство, которое обычно остаётся пустым. Внутри можно хранить моющие средства, полотенца и косметику. При правильном подборе фасадов и материалов такой умывальник впишется как в классический, так и в современный интерьер.
Подвесная раковина
Самый лёгкий и компактный вариант. Такая модель крепится непосредственно к стене, освобождая пространство под ней. Это особенно удобно в маленьких ванных — можно поставить корзину для белья или разместить мини-тумбу. Подвесные модели лучше всего смотрятся в минималистичных и современных интерьерах.
Сравнение типов умывальников
|Тип конструкции
|Плюсы
|Минусы
|С пьедесталом
|Прочность, изысканный внешний вид
|Занимает больше места
|На тумбе
|Дополнительное место для хранения
|Более габаритная конструкция
|Подвесная
|Экономия пространства, лёгкость
|Нет встроенной системы хранения
FAQ
Как выбрать умывальник для маленькой ванной?
Лучше всего подойдёт подвесная модель или компактная угловая тумба.
Сколько стоит умывальник с тумбой?
Цены начинаются от 10 000 рублей за простые модели и достигают 60-80 тысяч за дизайнерские варианты.
Что лучше: раковина на пьедестале или на тумбе?
Пьедестал — для классики и красоты, тумба — для практичности и хранения.
Выбирая способ установки умывальника, определитесь прежде всего с функциональностью: пьедестал — для утончённого классического облика, тумба — для максимального хранения и практичности. Подбирайте качественные изделия и размеры, сообразно вашей ванной — так вы получите и удобство, и гармоничный внешний вид.
