Александр Александров Опубликована сегодня в 16:12

Как выбрать счётчик на воду: от механических до ультразвуковых моделей

Установка счетчиков на воду: зачем нужна и кто имеет право выполнять работы

Вода — один из самых затратных коммунальных ресурсов. Именно поэтому всё больше семей переходят на оплату по приборам учёта. Счётчики на воду позволяют не только платить по фактическому расходу, но и контролировать потребление. Разберёмся, какие бывают водомеры, как их устанавливают и на что обратить внимание при выборе.

Зачем нужны водосчётчики

Раньше тарифы для квартир без приборов учёта были одинаковыми, независимо от того, сколько воды фактически использует семья. Сегодня разница ощутима: владельцы счётчиков платят меньше, так как не переплачивают "за соседа". При этом установка приборов обязательна и должна выполняться аккредитованными организациями.

Средняя семья при разумном расходе воды может "отбить" установку примерно за два года.

Нормы и расчёты потребления

По московским нормативам один житель расходует около 400 литров воды в день: 240 литров холодной и 160 литров горячей.

  • Мытьё рук — 2-50 литров.

  • Душ (5 минут) — 20-80 литров.

  • Ванна — 150-200 литров.

  • Смыв в туалете — 4-8 литров.

  • Мытьё посуды — 10-20 литров.

  • Стирка — 40-80 литров за цикл.

  • Уборка и готовка — 30-45 литров.

Утечки из бачков и кранов увеличивают расходы в разы.

Основные виды счётчиков

Тахометрические

Самый распространённый тип. Поток воды вращает крыльчатку, которая передаёт движение на счётный механизм. Работают даже при малых расходах. Для защиты от загрязнений устанавливается сетчатый фильтр.

"Сухой ход"

Устройство, где счётный механизм отделён от воды перегородкой. Такие модели дороже, но надёжнее. Все счётчики для горячей воды выпускаются именно в этой модификации.

Многоструйные тахометрические

Вода делится на несколько потоков, что повышает точность и долговечность. Недостаток — высокая цена.

Другие виды

Существуют также ультразвуковые, электромагнитные, волюмометрические и комбинированные модели. Но в квартирах чаще всего используют именно механические тахометрические счётчики.

Маркировка и назначение

  • Синий корпус или буквы "Х/К" — для холодной воды.
  • Красный корпус или буквы "Г/W" — для горячей.
  • Универсальные модели выдерживают от +4 до +89 °C.

Сравнение

Тип счётчика Точность Стоимость Особенности
Тахометрический Средняя Доступная Требует фильтра
"Сухой ход" Высокая Выше средней Долговечность, надёжность
Многоструйный Очень высокая Высокая Точность, устойчивость к загрязнениям
Ультразвуковой Максимальная Очень высокая Применяются реже

Советы шаг за шагом

  1. Обратитесь в ЖСК или ТСЖ, чтобы уточнить список аккредитованных организаций.
  2. Подайте заявление на установку и переход на оплату по приборам.
  3. Проверьте состояние труб и вентилей, при необходимости замените.
  4. Выберите модель в зависимости от назначения: "сухой ход" для горячей, простой тахометрический для холодной.
  5. После установки дождитесь опломбировки и внесения данных в базу.

А что если…

Что будет, если поставить счётчик не сразу, а позже? Тогда до момента установки вы будете платить по нормативу, что почти всегда дороже. Поэтому выгоднее установить прибор как можно раньше.

Плюсы и минусы

Решение Плюсы Минусы
Механический счётчик Доступный, простой Чувствителен к грязной воде
"Сухой ход" Защищённый, долговечный Дороже
Многоструйный Высокая точность Цена выше средней
Электронный Максимальная точность, дистанционный учёт Самая высокая стоимость

Водосчётчик — это не только требование закона, но и выгодный способ снизить коммунальные расходы. Для долгой и точной работы важно выбрать подходящую модель (лучше с "сухим ходом" или многоструйную), установить её через лицензированную организацию и регулярно проводить поверку.

