Сантехника мстит: чем опасен неправильный монтаж унитаза

Установка унитаза кажется сложным этапом ремонта, но на деле это задача, с которой можно справиться самостоятельно, если следовать четкому алгоритму. Главное — правильно подготовить основание, грамотно подключить слив и надежно закрепить конструкцию.

Этап 1. Демонтаж старого унитаза

Перекройте воду. Открутите гибкую подводку к бачку. Снимите бачок, открутив фиксирующие гайки. Отсоедините сам унитаз. Если он «прикипел» к полу — подденьте ломиком и аккуратно приподнимите. Вынесите сантехнику и очистите место установки.

Этап 2. Подготовка канализационного слива

Удалите грязь и остатки цемента из трубы.

Выберите тип соединения: уплотнительное кольцо + манжета, уплотнительное кольцо + гофра, прямая манжета-«гофра», переходник (для чугунных труб).

Для старых систем используйте силиконовый герметик на резиновом уплотнителе.

Для новых пластиковых труб достаточно встроенных прокладок.

Этап 3. Установка унитаза

Присоедините гофру к выходу унитаза. Разметьте места креплений на полу. Просверлите отверстия под дюбели. Установите унитаз на место и закрепите болтами. Используйте резиновые шайбы — они защитят от повреждений. Шов у основания герметизируйте силиконом, чтобы влага не попадала под «ножку».

Этап 4. Монтаж бачка

Установите уплотнительное кольцо между бачком и унитазом. Прикрутите бачок болтами. Подключите гибкий шланг подачи воды. Включите воду и проверьте работу смыва.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: забыть уплотнительное кольцо между бачком и унитазом.

Последствие: протечки при смыве.

Альтернатива: установить фигурное уплотнение, подходящее к модели.

Ошибка: закрепить унитаз без герметика у основания.

Последствие: под болты попадает вода, начинается коррозия.

Альтернатива: герметизировать стык с полом.

Ошибка: использовать старую подводку воды.

Последствие: течь в первые месяцы.

Альтернатива: поставить новый шланг с современными прокладками.

А что если…

А что если нужно установить унитаз в ванной с теплым полом? В таком случае стандартное сверление может повредить кабель или трубу. Решение — использовать специальный клей для фиксации унитаза без сверления.

Плюсы и минусы самостоятельной установки

Плюсы Минусы Экономия на услугах сантехника Риск ошибок при подключении Опыт и навыки для будущих ремонтов Нужно иметь инструмент Можно выполнить за 1–2 часа При сложных коммуникациях лучше довериться специалисту

FAQ

Сколько времени занимает установка унитаза?

В среднем 1–1,5 часа, включая демонтаж старого.

Можно ли закрепить унитаз без сверления пола?

Да, при помощи монтажного клея или специальных составов, но надежнее — механическое крепление.

Нужен ли герметик для соединений?

Для старых чугунных труб — обязательно. Для пластиковых систем — по ситуации, часто достаточно резиновых прокладок.

Установка унитаза занимает не больше полутора часов и при правильной подготовке легко выполняется своими руками, позволяя сэкономить на вызове сантехника.