Сантехника мстит: чем опасен неправильный монтаж унитаза
Установка унитаза кажется сложным этапом ремонта, но на деле это задача, с которой можно справиться самостоятельно, если следовать четкому алгоритму. Главное — правильно подготовить основание, грамотно подключить слив и надежно закрепить конструкцию.
Этап 1. Демонтаж старого унитаза
- Перекройте воду.
- Открутите гибкую подводку к бачку.
- Снимите бачок, открутив фиксирующие гайки.
- Отсоедините сам унитаз. Если он «прикипел» к полу — подденьте ломиком и аккуратно приподнимите.
- Вынесите сантехнику и очистите место установки.
Этап 2. Подготовка канализационного слива
-
Удалите грязь и остатки цемента из трубы.
-
Выберите тип соединения:
-
уплотнительное кольцо + манжета,
-
уплотнительное кольцо + гофра,
-
прямая манжета-«гофра»,
-
переходник (для чугунных труб).
-
-
Для старых систем используйте силиконовый герметик на резиновом уплотнителе.
-
Для новых пластиковых труб достаточно встроенных прокладок.
Этап 3. Установка унитаза
- Присоедините гофру к выходу унитаза.
- Разметьте места креплений на полу.
- Просверлите отверстия под дюбели.
- Установите унитаз на место и закрепите болтами.
- Используйте резиновые шайбы — они защитят от повреждений.
- Шов у основания герметизируйте силиконом, чтобы влага не попадала под «ножку».
Этап 4. Монтаж бачка
- Установите уплотнительное кольцо между бачком и унитазом.
- Прикрутите бачок болтами.
- Подключите гибкий шланг подачи воды.
- Включите воду и проверьте работу смыва.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: забыть уплотнительное кольцо между бачком и унитазом.
- Последствие: протечки при смыве.
- Альтернатива: установить фигурное уплотнение, подходящее к модели.
- Ошибка: закрепить унитаз без герметика у основания.
- Последствие: под болты попадает вода, начинается коррозия.
- Альтернатива: герметизировать стык с полом.
- Ошибка: использовать старую подводку воды.
- Последствие: течь в первые месяцы.
- Альтернатива: поставить новый шланг с современными прокладками.
А что если…
А что если нужно установить унитаз в ванной с теплым полом? В таком случае стандартное сверление может повредить кабель или трубу. Решение — использовать специальный клей для фиксации унитаза без сверления.
Плюсы и минусы самостоятельной установки
|Плюсы
|Минусы
|Экономия на услугах сантехника
|Риск ошибок при подключении
|Опыт и навыки для будущих ремонтов
|Нужно иметь инструмент
|Можно выполнить за 1–2 часа
|При сложных коммуникациях лучше довериться специалисту
FAQ
Сколько времени занимает установка унитаза?
В среднем 1–1,5 часа, включая демонтаж старого.
Можно ли закрепить унитаз без сверления пола?
Да, при помощи монтажного клея или специальных составов, но надежнее — механическое крепление.
Нужен ли герметик для соединений?
Для старых чугунных труб — обязательно. Для пластиковых систем — по ситуации, часто достаточно резиновых прокладок.
Установка унитаза занимает не больше полутора часов и при правильной подготовке легко выполняется своими руками, позволяя сэкономить на вызове сантехника.
