Паркет за сотни тысяч может пойти волной: главные ошибки новичков

Паркет — один из самых красивых и долговечных видов напольного покрытия. Он подчёркивает статус хозяина и создаёт в доме атмосферу уюта. Но вместе с этим паркет требует правильной укладки. Чаще всего эту задачу доверяют специалистам: так выходит быстрее и надёжнее. Однако если вы решите попробовать силы самостоятельно, стоит заранее разобраться в особенностях материала и тонкостях технологии.

Какой паркет выбрать

Штучный паркет

Представляет собой небольшие плашки из массива дерева. Выглядит как мозаика, которая складывается в оригинальный рисунок.

Плюсы:

• можно заменить отдельную планку;

• легко создать уникальный узор;

• дорогой и благородный вид.

Щитовой паркет

Состоит из крупных квадратных щитов (от 30x30 см), собранных на заводе.

Плюсы:

• самая простая укладка;

• экономия времени;

• готовый рисунок, который сложно сделать вручную.

Паркетная доска

Удлинённые планки размером от 30x13 см. Именно на её основе был создан ламинат.

Плюсы:

• доступная цена;

• простота и скорость монтажа.

Сравнение видов паркета

Вид Цена Сложность укладки Долговечность Штучный высокая высокая 50+ лет Щитовой средняя низкая 20-30 лет Паркетная доска доступная низкая 15-25 лет

Основание под паркет

Правильно подготовленное основание — половина успеха. Существует несколько вариантов.

Бетон

Пол нужно выровнять, отшлифовать, пропылесосить и обработать грунтовкой. Кладут паркет на клей.

Бетон + подложка

Наиболее распространённое решение. Подложка защищает дерево от влаги, улучшает теплоизоляцию и распределяет нагрузку.

Бетон + фанера

Используется, если бетон слишком неровный. Фанера дополнительно утепляет и стабилизирует основание.

Деревянные лаги

Подходят для холодных помещений: создают воздушную подушку и позволяют уложить утеплитель. Минус — уменьшается высота комнаты на 8-10 см.

Способы крепления паркета

Гвозди. Старый метод, который почти не применяют. Металл ржавеет и разрушает покрытие. Клей. Универсальный и надёжный вариант. Важно, чтобы в составе было минимум воды, иначе древесина разбухнет. Замок "шип-паз". Удобный способ, позволяющий быстро собрать покрытие. Но чтобы пол не скрипел, лучше использовать тонкий слой клея вместе с замками.

Советы шаг за шагом

Проверьте влажность воздуха в помещении. Оптимально — 40-60%. Подготовьте основание: уберите мусор, устраните неровности, обработайте грунтовкой. Дайте паркету "отлежаться" в комнате 2-3 дня. Используйте качественный клей или замковое соединение. После укладки покройте поверхность защитным составом

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: укладка паркета на влажное основание.

Последствие: плесень и коробление.

Альтернатива: дождаться полного высыхания стяжки и использовать гидроизоляцию.

Ошибка: экономия на подложке.

Последствие: скрип и неустойчивость покрытия.

Альтернатива: использовать рулонную подложку или фанеру.

Ошибка: выбор дешёвого клея.

Последствие: доски отходят и двигаются.

Альтернатива: сертифицированный паркетный клей с низким содержанием воды.

Укладка паркета требует тщательной подготовки: выбирают штучный, щитовой или паркетную доску в зависимости от бюджета и желаемого эффекта. Основание должно быть сухим и ровным — бетон с грунтовкой, фанера, подложка или лаги с утеплением. Фиксация возможна клеем или замками "шип-паз", но гвозди использовать не стоит. Главные ошибки — влажный пол, плохой клей, некачественная подготовка основания и нарушение технологии. Чтобы паркет прослужил долго, важно контролировать влажность, дать древесине "акклиматизироваться" и при сомнениях довериться специалистам.