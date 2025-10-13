Где искать осенние радости: виски, сыры, море и немного тумана

Осень не обязательно должна ассоциироваться с дождём и серостью. Это время, когда можно согреться шотландским скотчем, вдохновиться ароматом сыров в литовской деревне или поймать ветер свободы на английском острове Уайт. Мы собрали маршруты, которые точно докажут: сентябрь — лучшее время для приключений.

Шотландия: скотч, гольф и горы

Шотландия осенью — это про вкус, традиции и правильную дозу хмеля. Здесь стоит начать день с дегустации хаггиса (только не спрашивай, из чего он сделан), а продолжить — туром по винокурням. В стране их больше сотни, но если ты без машины, есть два региона, куда удобно добраться поездом или автобусом: Лоуленд и Хайленд.

Вискикурня Auchentoshan

Единственная шотландская винокурня, где практикуют тройную перегонку. Благодаря этому виски получается лёгким и мягким, его даже называют "виски для завтрака".

• Где: деревня Олд Килпатрик, 14 км от Глазго.

• Как добраться: поезд от Glasgow Queen Street Station (€5) или автобус №66 до остановки Mountblow.

• Туры: дегустации по записи через страницу в Facebook.

Где остановиться: гостевые дома вроде Gavinburn Cottages - от €100 за ночь. В округе есть рестораны и гольф-поля, а по утрам над рекой висит лёгкий туман — идеальное настроение для виски.

Где поесть: The Glen Lusset и The Twisted Thistle - лучшее место для шотландского завтрака: вафли, бекон, тосты и знаменитое лавандовое пирожное.

Вискикурня Glengoyne

Здесь односолодовый виски делают почти двести лет, сушат ячмень не торфом, а тёплым воздухом, благодаря чему напиток получается мягким и сладковатым.

• Где: деревня Думгойн, под горой того же имени.

• Как добраться: автобус №10 от Buchanan Bus Station в Глазго (попроси остановить у Glengoyne Distillery).

• Туры: от €14, мастер-классы — €70.

На территории есть ресторан с видом на водопад и горы: каждое блюдо подбирают под конкретную крепость виски.

Где остановиться: Green Shadows B&B - уютный дом рядом с озером Лох-Ломонд (4 км), цена — от €57.

Где поесть: Skoosh - идеален для десертов и горячего шоколада, Drymen Inn - для мясных блюд и коктейлей.

Музей шотландского виски

Если хочется города — езжай в Эдинбург. В старом городе, у подножия замка, находится The Scotch Whisky Experience - музей, где можно увидеть процесс дистилляции и продегустировать напитки всех четырёх регионов: Highlands, Lowlands, Islands и Speyside.

• Тур: от €17, длится около часа.

• Как добраться: из Глазго на поезде — 2 часа, билет около €19.

После экскурсии обязательно зайди в ресторан Amber при музее — шотландский лосось, паштеты и сыры подаются с соответствующим сортом виски.

Литва: сыр и тишина

Если после дегустаций хочется чего-то более домашнего, отправляйся в деревню Даргюжяй (Dargužiai), всего в 60 км от Лиды. Здесь живёт фермер Валдас Каваляускас, который вместе с женой делает французские сыры в литовской глубинке.

На его ферме работает "Дом сыроваров", где можно попробовать козий, овечий и коровий сыры, включая рокфор. Осенью проходят мастер-классы: гости учатся варить сыр, ухаживать за заквасками и дегустируют сорта с вином и мёдом.

Как добраться: на машине из Вильнюса — около часа. Из Минска — через Ошмяны.

Где остановиться: в округе популярны усадьбы формата agrotourism, где подают домашний хлеб и овощи с огорода.

Что попробовать: сыр с тмином, копчёное масло и сладкий творожный десерт с мёдом — местный хит.

Англия: остров Уайт и вкус свободы

Когда хочется моря и приключений — стоит бросить всё и поехать на остров Уайт, крошечный кусочек суши между Англией и Францией, который называют "миниатюрной Англией". Здесь жил Теннисон, писал Маркс и, кажется, время остановилось.

На острове — виноградники, старинные фермы, заповедники ослов, театры и даже ферма, где всё крутится вокруг чеснока.

Чесночная ферма (The Garlic Farm)

Здесь можно попробовать чесночное пиво, чипсы, джемы, соусы и даже мороженое с острым вкусом чили. В местной лавке продаются десятки сортов чеснока — от белого до фиолетового.

Как добраться

Из Лондона до станции Portsmouth Harbour - поездом South Western Railway (2 часа). На пароме Wightlink переправься на остров — 25 минут в пути. Дальше — на велосипеде или арендованной машине.

Где остановиться: уютные B&B в Шенклине и Сандоуне (от €60).

Что посмотреть:

• Shanklin Theatre - старинный театр на склоне холма.

• Osborne House - бывшая резиденция королевы Виктории.

• The Needles - белоснежные скалы с лучшими закатами на острове.

FAQ

Когда лучше ехать в Шотландию?

Сентябрь и октябрь — идеальное время: туманы, спокойные туристические маршруты и мягкая погода.

Можно ли попасть на ферму без машины?

Да, из Вильнюса ходят региональные автобусы до Алитуса, а дальше — такси.

Есть ли визовые нюансы?

В Великобританию — стандартная виза, в Литву и Шотландию (через Великобританию) — Шенген.