Миссия МАГАТЭ на Запорожской АЭС: Оценка ситуации на крупнейшей атомной станции Европы

Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), возглавляемая генеральным директором Рафаэлем Гросси, прибыла на Запорожскую атомную электростанцию, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее во вторник Гросси провел серию встреч с ключевыми украинскими фигурами в энергетической сфере: министром энергетики Германом Галущенко, руководителем государственной инспекции ядерного регулирования Олегом Кориковым, а также главой национальной атомной компании "Энергоатом" Олегом Котиным.
В рамках текущей поездки ожидается встреча руководителя МАГАТЭ с главой российской государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым в Калининграде.
Запорожская АЭС, расположенная на левом берегу реки Днепр вблизи города Энергодар, является самой крупной атомной электростанцией на европейском континенте по количеству реакторных блоков и общей мощности.
На станции функционируют шесть энергоблоков, каждый из которых генерирует один гигаватт электроэнергии. В октябре 2022 года атомная станция перешла под юрисдикцию Российской Федерации. В настоящее время все энергоблоки станции находятся в состоянии "холодного останова" и не производят электроэнергию.
Фото: www.flickr.com/IAEA Imagebank (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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