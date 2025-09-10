Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бессонница
Бессонница
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:14

Когда сон не приходит часами: тревожный сигнал организма

Врач-невролог Оксана Лисина назвала основные причины бессонницы

Сложности с засыпанием, внезапные пробуждения среди ночи или невозможность восстановить силы во сне — всё это признаки инсомнии. Несмотря на кажущуюся безобидность, она может серьезно сказаться на здоровье и самочувствии. В Волгограде с этим расстройством сталкиваются даже молодые и внешне абсолютно здоровые люди.

Когда усталость не помогает уснуть

История одного жителя Волгограда ярко иллюстрирует, как бессонница разрушает привычный ритм жизни. Молодой человек признается, что в последнее время его график перегружен: работа, учеба, постоянная усталость. Казалось бы, он должен засыпать без сил, но вместо этого часами лежит без сна.

"Прихожу домой очень уставшим. Ложусь около 22:00, а заснуть удается только к двум-трем часам ночи. Никаких гаджетов в руках нет, но сон всё равно не приходит", — рассказал волгоградец.

Иногда он всё же засыпает, но среди ночи резко просыпается и уже не может сомкнуть глаз. Днем это оборачивается сонливостью за рулем и на работе, а также нервным напряжением.

Что такое инсомния

По словам Оксаны Лисиной, врача-невролога высшей категории и ассистента кафедры ВолгГМУ, бессонница относится к расстройствам сна. Она проявляется либо трудностями с засыпанием, либо частыми пробуждениями ночью, либо ранним пробуждением задолго до будильника.

"Бессонница может быть кратковременной и хронической. Если симптомы держатся до трёх месяцев, это острый случай. Если дольше — речь идет о хронической форме", — отметила Оксана Лисина.

Возможные причины

Инсомния редко возникает "на пустом месте". Чаще всего она связана с:
• депрессией, тревожностью и другими психоэмоциональными расстройствами;
• болевым синдромом — головной болью, дискомфортом в спине или суставах;
• обструктивным апноэ сна, когда храп сопровождается остановками дыхания;
• сменой часовых поясов и нарушением циркадных ритмов;
• гормональными изменениями у женщин в период менопаузы или в пожилом возрасте.

Чем опасна бессонница

Сама по себе периодическая инсомния не смертельна. Но хронический недосып подрывает организм.

"К летальному исходу может привести полное отсутствие сна, когда человек никаким образом не может заснуть", — предупредила Оксана Лисина.

Куда чаще бессонница приводит к ухудшению качества жизни:
• повышает артериальное давление и нагружает сердце;
• вызывает постоянную дневную сонливость и снижает работоспособность;
• усиливает стресс и тревожность, замыкая человека в порочном круге.

Замкнутый круг стресса и недосыпа

Бессонница может как быть следствием нервного перенапряжения, так и усугублять его. Человек не спит из-за стресса, а нехватка сна делает стресс ещё сильнее. Разорвать этот круг без помощи специалиста непросто, поэтому при регулярных нарушениях сна важно обращаться к врачу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Чернышова назвала эффективные способы избавиться от икоты вчера в 23:56

Как избавиться от икоты за минуту: врач назвала работающие методы

Почему иногда икота становится мучительной и какие простые способы помогают остановить её за минуты объяснила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Читать полностью » Исследования показали: здоровье в пожилом возрасте зависит от образа жизни, а не от цифры в паспорте вчера в 23:48

Шесть мифов о старении, которые давно пора забыть

Семь мифов о старости мешают объективно смотреть на возраст. Учёные доказали: здоровье и активность во многом зависят не от лет, а от выбора самого человека.

Читать полностью » Учёные: цельное молоко связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний вчера в 23:31

Один лишний стакан может стоить здоровья: чем грозит любовь к жирному молоку

Исследования о молочных продуктах подтверждают, что выбор между цельным и обезжиренным молоком имеет свои нюансы. Узнайте, как делать правильный выбор для здоровья!

Читать полностью » Национальный европейский центр здравоохранения: простуда временно защищает от ковида вчера в 22:43

Чихание против коронавируса: неожиданный эффект риновируса

Учёные выяснили, что недавняя простуда с насморком снижает риск заразиться ковидом почти наполовину. Но эффект кратковременный и не заменяет вакцинацию.

Читать полностью » Университет Тохоку: практика Рэй-хо укрепляет мышцы ног и снижает риск падений вчера в 22:34

Самурайские поклоны против падений: древняя практика спасает пожилых от травм

Узнайте, как практика Рэй-хо из самурайских традиций помогает пожилым людям избежать падений и улучшает здоровье всего за 5 минут в день.

Читать полностью » Доктор Робертс: возбудители половых инфекций не выживают на поверхности унитаза вчера в 22:26

Можно ли заразиться от унитаза? Врач объяснил, что для этого нужно

Насколько реально подхватить половую инфекцию через сиденье унитаза в общественном туалете и почему риск заражения считается ничтожно малым объяснила микробиолог

Читать полностью » Учёные нашли микропластик в бляшках у 60% пациентов вчера в 22:03

Пластик повсюду — даже в сердце и венах: учёные бьют тревогу

Итальянские исследователи выяснили: наличие микропластика в артериальных бляшках повышает риск инсульта, инфаркта и смерти в 4,5 раза.

Читать полностью » Генетические сдвиги в развитии речи у Homo sapiens связали с аутизмом и шизофренией вчера в 21:39

Гены, подарившие речь и культуру, таят в себе неожиданный изъян

Исследование показывает, как гены, ответственные за аутизм, напрямую связаны с уникальными изменениями мозга Homo sapiens и его эволюцией.

Читать полностью »

Новости
Еда

Walmart: бренд Member's Mark завершит переход на натуральные красители до конца года
Питомцы

Мяуканье, хвост и уши: как понять настроение кошки
Авто и мото

Международное энергетическое агентство: в 2025 году продажи электрокаров в мире превысят 20 млн
Еда

Салат Лебединый пух из курицы и пекинской капусты сохраняет нежность
ПФО

В Татарстане вода в Голубых озёрах стала чище после запрета купания
Красота и здоровье

Сахар помогает быстро восстановить ясность ума — гастроэнтеролог Вялов
Технологии

Apple представила iPhone Air с процессором A19 Pro и ценой от $999
Спорт и фитнес

Кристин Торде назвала пять упражнений с эспандером для мышц кора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet