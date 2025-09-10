Когда сон не приходит часами: тревожный сигнал организма

Сложности с засыпанием, внезапные пробуждения среди ночи или невозможность восстановить силы во сне — всё это признаки инсомнии. Несмотря на кажущуюся безобидность, она может серьезно сказаться на здоровье и самочувствии. В Волгограде с этим расстройством сталкиваются даже молодые и внешне абсолютно здоровые люди.

Когда усталость не помогает уснуть

История одного жителя Волгограда ярко иллюстрирует, как бессонница разрушает привычный ритм жизни. Молодой человек признается, что в последнее время его график перегружен: работа, учеба, постоянная усталость. Казалось бы, он должен засыпать без сил, но вместо этого часами лежит без сна.

"Прихожу домой очень уставшим. Ложусь около 22:00, а заснуть удается только к двум-трем часам ночи. Никаких гаджетов в руках нет, но сон всё равно не приходит", — рассказал волгоградец.

Иногда он всё же засыпает, но среди ночи резко просыпается и уже не может сомкнуть глаз. Днем это оборачивается сонливостью за рулем и на работе, а также нервным напряжением.

Что такое инсомния

По словам Оксаны Лисиной, врача-невролога высшей категории и ассистента кафедры ВолгГМУ, бессонница относится к расстройствам сна. Она проявляется либо трудностями с засыпанием, либо частыми пробуждениями ночью, либо ранним пробуждением задолго до будильника.

"Бессонница может быть кратковременной и хронической. Если симптомы держатся до трёх месяцев, это острый случай. Если дольше — речь идет о хронической форме", — отметила Оксана Лисина.

Возможные причины

Инсомния редко возникает "на пустом месте". Чаще всего она связана с:

• депрессией, тревожностью и другими психоэмоциональными расстройствами;

• болевым синдромом — головной болью, дискомфортом в спине или суставах;

• обструктивным апноэ сна, когда храп сопровождается остановками дыхания;

• сменой часовых поясов и нарушением циркадных ритмов;

• гормональными изменениями у женщин в период менопаузы или в пожилом возрасте.

Чем опасна бессонница

Сама по себе периодическая инсомния не смертельна. Но хронический недосып подрывает организм.

"К летальному исходу может привести полное отсутствие сна, когда человек никаким образом не может заснуть", — предупредила Оксана Лисина.

Куда чаще бессонница приводит к ухудшению качества жизни:

• повышает артериальное давление и нагружает сердце;

• вызывает постоянную дневную сонливость и снижает работоспособность;

• усиливает стресс и тревожность, замыкая человека в порочном круге.

Замкнутый круг стресса и недосыпа

Бессонница может как быть следствием нервного перенапряжения, так и усугублять его. Человек не спит из-за стресса, а нехватка сна делает стресс ещё сильнее. Разорвать этот круг без помощи специалиста непросто, поэтому при регулярных нарушениях сна важно обращаться к врачу.