Поставил до взрывов и сорвал куш: рынок ставок заранее отыграл падение Мадуро

За несколько часов до взрывов в Каракасе на рынке прогнозов Polymarket произошла серия ставок, которая уже после событий стала выглядеть подозрительно точной. Неизвестный трейдер заранее поставил на потерю власти президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и заработал сотни тысяч долларов. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Ставки на смену власти

Как пишет WSJ, резкий рост активности одного из пользователей Polymarket был зафиксирован незадолго до начала американской операции в Венесуэле. Трейдер покупал контракты, которые приносили прибыль в случае, если Николас Мадуро перестанет быть президентом страны до 31 января 2026 года. В момент покупки рынок оценивал такую вероятность всего в 8%, а цена одного контракта составляла около 8 центов.

Последняя ставка была сделана менее чем за пять часов до начала операции США. После сообщений о захвате Мадуро американскими военными стоимость контрактов резко выросла. В результате при суммарных вложениях около 34 тысяч долларов пользователь получил почти 410 тысяч долларов прибыли, увеличив первоначальную сумму примерно в 12 раз.

Хронология операций трейдера

По данным The Wall Street Journal, активность пользователя развивалась поэтапно. Первая ставка в размере 96 долларов была сделана 27 декабря и касалась возможного вторжения США в Венесуэлу. В период с 31 декабря по 2 января трейдер начал размещать ставки на тысячи долларов, делая акцент на сценарии атаки США и утраты власти Мадуро.

2 января, на завершающем этапе торгов, он вложил более 20 тысяч долларов в контракты на падение режима. Уже 3 января в 1:00 по восточному времени в Каракасе прогремели взрывы, а спустя несколько часов трейдер начал фиксировать прибыль. Более половины всех ставок, как отмечает WSJ, были сделаны непосредственно накануне операции.

Подозрения в инсайдерской информации

Основатель стартапа Polysights Тре Апшоу считает, что концентрация крупных ставок на недавно созданном аккаунте выглядит нетипично. "Весьма вероятно, что это был инсайдер. Это огромные деньги, вложенные по такой цене, без достаточного количества новостей", — заявил он в комментарии The Wall Street Journal.

WSJ также обращает внимание на то, что аккаунт был создан в декабре и имел стандартное имя, состоявшее из адреса блокчейна. Отсутствие публичных сигналов о скором свержении Мадуро усиливает подозрения в использовании непубличной информации.

Правовые последствия и реакция властей

Партнёр юридической фирмы Fenwick & West Ноа Соловейчик пояснил, что если трейдером окажется американский чиновник, его действия могут подпадать под законы о борьбе с инсайдерской торговлей. При этом он отметил, что в случае иностранного гражданства и проведения сделок за пределами юрисдикции США привлечение к ответственности будет затруднено.

На ситуацию отреагировал и конгрессмен-демократ Ричи Торрес. Он заявил о подготовке законопроекта "О добросовестном поведении госслужащих на рынках финансовых прогнозов", который запретит федеральным чиновникам делать ставки на подобных платформах при наличии доступа к непубличной информации. The Wall Street Journal напоминает, что Polymarket уже несколько лет запрещена в США и ранее выплатила штраф в размере 1,4 млн долларов для урегулирования претензий регуляторов.