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Дерматолог Баранова: масло чайного дерева снимает зуд при укусах комаров
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Дерматолог Баранова: масло чайного дерева снимает зуд при укусах комаров

Дерматолог Ирина Баранова порекомендовала использовать эфирное масло чайного дерева для облегчения зуда и предотвращения инфекции при укусах комаров. Масло обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами.

Несколько капель масла необходимо смешать с кокосовым или оливковым маслом и нанести на место укуса.

Также эффективны алоэ вера и мед, которые помогают уменьшить зуд и способствуют заживлению. Пищевая сода, овсянка и листья базилика могут помочь нейтрализовать кислотность укуса и уменьшить воспаление. В случае усиления симптомов следует обратиться к врачу.

Баранова также предложила натуральные средства от комаров, включая эфирные масла, цитрусовые, яблочный уксус и ванилин, которые обладают отпугивающими свойствами, сообщает МедикФорум.

Фото: flickr.com/Mick Talbot (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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