Дерматолог Ирина Баранова порекомендовала использовать эфирное масло чайного дерева для облегчения зуда и предотвращения инфекции при укусах комаров. Масло обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами.
Несколько капель масла необходимо смешать с кокосовым или оливковым маслом и нанести на место укуса.
Также эффективны алоэ вера и мед, которые помогают уменьшить зуд и способствуют заживлению. Пищевая сода, овсянка и листья базилика могут помочь нейтрализовать кислотность укуса и уменьшить воспаление. В случае усиления симптомов следует обратиться к врачу.
Баранова также предложила натуральные средства от комаров, включая эфирные масла, цитрусовые, яблочный уксус и ванилин, которые обладают отпугивающими свойствами, сообщает МедикФорум.
Фото: flickr.com/Mick Talbot (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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