Популярные спреи против тараканов стали менее эффективными

Исследование, опубликованное в Journal of Economic Entomology (JEE), показало, что средства против тараканов на основе пиретроидов теряют свою эффективность из-за устойчивости насекомых.
В частности, рыжие тараканы (Blattella germanica), которые являются самыми распространенными в домах и квартирах, демонстрируют устойчивость к этим токсичным веществам. Ученые отмечают, что уже несколько десятилетий не сообщалось о популяциях рыжих тараканов, чувствительных к пиретроидам.
В рамках нового исследования были собраны тараканы из мест, где наблюдается устойчивость к этим веществам. Эксперименты показали, что менее 20% насекомых погибают в обработанных местах в течение 30 минут. Большинство протестированных средств оказались эффективными только при прямом контакте с тараканами, что ставит под сомнение их использование в борьбе с этими насекомыми.
Пиретроиды — для насекомых являются нейротоксическими ядами: нарушают процесс передачи нервного импульса, что приводит к параличу и смерти насекомого.
Фото: commons. wikimedia.org/Heinonlein (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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