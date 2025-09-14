Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Таракан на ухе
Таракан на ухе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:05

Когда ухо становится домом: что делать, если насекомое решило поселиться внутри

В ухе поселился жук: как экстренно помочь и избежать опасных последствий

Насекомые в ушах — звучит как сюжет из фильмов ужасов, но врачи подтверждают: подобные случаи действительно происходят. О том, что делать в такой щекотливой ситуации, рассказала оториноларинголог Soft Medical Center Людмила Джапаридзе.

По словам специалиста, внутрь слухового прохода могут попасть тараканы, муравьи или мелкие жуки. Для самих насекомых это лишь "исследование новой территории", а вот для человека превращается в крайне неприятное испытание. Ухо для них — тёплое и влажное укрытие, особенно привлекательное в ночное время, когда человек спит.

Дети чаще взрослых сталкиваются с подобными проблемами. Причина в их привычке играть на полу, а также в более крепком сне, когда вероятность проснуться от шевеления в ухе значительно ниже.

Врач отмечает, что при попадании насекомого появляются резкая боль, зуд и ощущение движения внутри. Самостоятельные попытки извлечь "гостя" нередко заканчиваются травмами слухового прохода и даже повреждением барабанной перепонки. Поэтому, подчёркивает эксперт, крайне важно как можно быстрее обратиться за профессиональной помощью.

"Звучит пугающе, но важно помнить, что такие случаи редки и в большинстве своем решаются благополучно. Главное — не паниковать и не пытаться решить все своими силами. Достаточно обратиться к врачу", — заключила Людмила Джапаридзе.

Специалисты заверяют: врач в подавляющем большинстве случаев справляется с проблемой без последствий. Главное — не медлить и довериться профессионалам.

Три интересных факта

  1. Ухо человека способно улавливать даже слабые колебания, поэтому движение насекомого внутри кажется особенно интенсивным.
  2. В тропических странах подобные случаи фиксируются чаще из-за обилия насекомых и высокой влажности.
  3. В медицинской практике известны ситуации, когда в ухе человека находили не только насекомых, но и мелких пауков.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач Уланкина: одновременная вакцинация безопасна для иммунитета сегодня в 8:21

Какие прививки можно совмещать, а какие делают отдельно

Врачи развеяли миф о "перегрузке" иммунитета при нескольких прививках и объяснили, какие вакцины можно делать одновременно.

Читать полностью » Психиатр Калашников: эмоциональное выгорание часто приводит к алкоголизму сегодня в 2:17

Когда усталость превращается в опасный союз с алкоголем

Психиатр рассказал, почему эмоциональное выгорание и алкоголизм образуют замкнутый круг и как спиртное усугубляет психологическое истощение.

Читать полностью » Врач Горячев предупредил о рисках неправильного использования кондиционеров сегодня в 1:14

Кондиционер спасает от жары, но делает организм уязвимым

Кондиционер спасает от жары, но при неправильном использовании может спровоцировать болезни. Врач объяснил, как снизить риски.

Читать полностью » Врач-гастроэнтеролог Дианова назвала риски диеты Ларисы Долиной сегодня в 0:10

Артистка отказалась от десятков продуктов ради стройности

Жёсткая диета Ларисы Долиной вызвала сомнения у гастроэнтеролога. Врач предупредила о риске недоедания и психоэмоциональных нарушений.

Читать полностью » Врач Рохас предупредил: людям с гибкими суставами стоит проверить сердце и сосуды вчера в 23:28

Большой палец как индикатор болезни: врачи объяснили необычный способ самодиагностики

Как обычный тест с большим пальцем может указать на слабость соединительной ткани и помочь вовремя выявить смертельно опасную аневризму аорты объяснил кардиолог Аурелио Рохас.

Читать полностью » Профессор Мойсеяк рассказала, сколько можно хранить чай в термосе сегодня в 22:28

Какой чай дольше всего живёт в термосе: правила для здоровья и вкуса

Эксперт объяснила, сколько часов можно безопасно хранить чай в термосе, какие напитки портятся быстрее и почему материал посуды имеет значение.

Читать полностью » Ячменный кофе снова стал популярным благодаря мягкому вкусу и пользе для здоровья вчера в 23:11

Когда хлебный аромат заменяет бодрящий эспрессо: неожиданный фаворит ЗОЖ

Зерновой кофе вернулся в моду не просто как альтернатива кофеину! Откройте для себя его полезные свойства и влияние на долгожительство.

Читать полностью » Профессор Мойсеяк назвала главные ошибки хранения чайных пакетиков вчера в 23:38

Чай теряет душу: где хранение превращает ароматный напиток в пустышку

Эксперт объяснила, почему холодильник вреден для чая и какие ёмкости лучше всего сохраняют его вкус и аромат при правильном хранении.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Mercedes-AMG анонсировала новую гибридную версию C63 с мощностью 671 л.с.
Питомцы

Эксперты: охранные качества собаки формируются генетикой, воспитанием и дрессировкой
Садоводство

Как избавиться от тли и колорадского жука: эко-методы опытных огородников
Авто и мото

Валерий Арутин: потеря компрессии в цилиндре — самое опасное последствие троения двигателя
Садоводство

Учёные: овсянка улучшает структуру земли, а пшено и перловка вызывают гниение
Дом

Некоторые продукты теряют вкус и текстуру при хранении в холодильнике
Спорт и фитнес

Врач спортивной медицины Георгий Темичев назвал упражнения для профилактики боли в плече
Красота и здоровье

Питание и рак: эндокринолог Гущина объяснила связь диеты с онкологией
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet