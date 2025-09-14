Когда ухо становится домом: что делать, если насекомое решило поселиться внутри

Насекомые в ушах — звучит как сюжет из фильмов ужасов, но врачи подтверждают: подобные случаи действительно происходят. О том, что делать в такой щекотливой ситуации, рассказала оториноларинголог Soft Medical Center Людмила Джапаридзе.

По словам специалиста, внутрь слухового прохода могут попасть тараканы, муравьи или мелкие жуки. Для самих насекомых это лишь "исследование новой территории", а вот для человека превращается в крайне неприятное испытание. Ухо для них — тёплое и влажное укрытие, особенно привлекательное в ночное время, когда человек спит.

Дети чаще взрослых сталкиваются с подобными проблемами. Причина в их привычке играть на полу, а также в более крепком сне, когда вероятность проснуться от шевеления в ухе значительно ниже.

Врач отмечает, что при попадании насекомого появляются резкая боль, зуд и ощущение движения внутри. Самостоятельные попытки извлечь "гостя" нередко заканчиваются травмами слухового прохода и даже повреждением барабанной перепонки. Поэтому, подчёркивает эксперт, крайне важно как можно быстрее обратиться за профессиональной помощью.

"Звучит пугающе, но важно помнить, что такие случаи редки и в большинстве своем решаются благополучно. Главное — не паниковать и не пытаться решить все своими силами. Достаточно обратиться к врачу", — заключила Людмила Джапаридзе.

Специалисты заверяют: врач в подавляющем большинстве случаев справляется с проблемой без последствий. Главное — не медлить и довериться профессионалам.

Три интересных факта