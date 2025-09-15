Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гибридный муравей
Гибридный муравей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:26

Острова плачут: как интродуцированные виды вытесняют местных муравьёв, ломая хрупкий баланс

Профессор Экономо: биоразнообразие муравьёв на Фиджи сократилось под влиянием человека

Сокращение численности местных муравьёв на Фиджи с момента прибытия человека — важный сигнал для экологии и сохранения биоразнообразия. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Science, проливает свет на невидимые последствия человеческой деятельности для насекомых, которые играют ключевую роль в поддержании здоровья экосистем.

Введение в проблему

Муравьи — это не просто маленькие создания, которых многие не замечают. Они — важные участники экосистем, влияющие на процессы разложения органики, аэрации почвы и даже контролирующие численность других насекомых. Однако их численность и разнообразие подвержены серьезным изменениям, особенно на островах, где экосистемы более уязвимы.

Новая работа международной группы учёных, в том числе профессора Александра Михеева из Австралийского национального университета, выявила значительное снижение численности местных муравьёв на архипелаге Фиджи с момента появления человека на этих островах. Это исследование подчёркивает, как антропогенное воздействие влияет на биоразнообразие даже самых мелких, но важных видов.

Базовые описания и ключевые выводы исследования

Отслеживать изменения в численности насекомых с течением времени — задача непростая. Традиционные методы мониторинга требуют длительных наблюдений, которые часто отсутствуют. Однако команда исследователей применила инновационный подход, анализируя ДНК из музейных образцов, собранных за последние десятилетия.

Профессор Эван Экономо из Окинавского института науки и технологий и Мэрилендского университета объяснил:

"Мы применили новый подход к этой проблеме, параллельно анализируя геномы многих видов на основе недавно собранных музейных образцов. Геномы содержат данные о росте или сокращении популяций, что позволяет нам реконструировать изменения в масштабах всего сообщества."

Результаты оказались впечатляющими: численность 79% видов муравьёв, обитающих на Фиджи, значительно сократилась, в то время как интродуцированные (введённые человеком) виды стремительно увеличивают свою популяцию. Это явление отражает более широкую проблему, известную как "апокалипсис насекомых" — глобальное снижение разнообразия и численности насекомых.

Как провести подобное исследование: пошаговое руководство

Хотите понять, как учёные восстанавливают исторические данные о популяциях насекомых? Вот основные этапы:

  1. Сбор музейных образцов - поиск и выбор хорошо сохранившихся экземпляров из научных коллекций.
  2. Извлечение ДНК - аккуратное получение генетического материала, несмотря на его деградацию со временем.
  3. Секвенирование геномов - применение современных технологий для чтения генетической информации.
  4. Анализ данных - использование биоинформатических методов для оценки изменений численности и структуры популяций.
  5. Сравнение с современными данными - сопоставление исторических и актуальных показателей для выявления трендов.

Этот метод позволяет не только понять, что произошло в прошлом, но и предсказать будущие изменения в биоразнообразии.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как выбрать музейные образцы для анализа ДНК?

Лучше всего подходят хорошо сохранившиеся экземпляры, собранные в разных временных периодах и местах. Это обеспечивает репрезентативность данных.

Сколько стоит проведение генетического анализа подобных образцов?

Стоимость зависит от объёма работы и используемых технологий, но современные методы секвенирования становятся всё доступнее благодаря развитию биотехнологий.

Что лучше использовать для мониторинга насекомых: традиционные методы или генетический анализ?

Оптимально сочетать оба подхода. Генетический анализ даёт историческую перспективу, а традиционные методы — актуальные данные о состоянии популяций.

Исторический контекст: почему острова — уникальные лаборатории природы

Острова всегда привлекали внимание учёных из-за своей изолированности и уникального биоразнообразия. Многие виды, обитающие на островах, эволюционировали в условиях ограниченных ресурсов и отсутствия конкурентов, что сделало их особенно чувствительными к изменениям.

Исторически именно на островах фиксировались первые случаи массового вымирания животных, вызванного человеческой деятельностью. Фиджи, как один из таких архипелагов, предоставляет уникальную возможность для изучения влияния человека на экосистемы.

А что если…

…мы не будем уделять внимание мелким видам вроде муравьёв? Последствия могут быть неожиданно масштабными. Нарушение баланса в экосистемах приведёт к снижению плодородия почв, ухудшению здоровья растений и даже к изменениям в численности других животных.

Интеграция данных о состоянии насекомых в программы охраны природы поможет более эффективно сохранять биоразнообразие и предотвращать экологические кризисы.

Три интересных факта

  • Муравьи составляют до 15% массы всех животных на Земле и активно участвуют в переработке органических веществ.
  • Острова, как Фиджи, служат природными индикаторами изменений в глобальной экологии, позволяя учёным прогнозировать последствия антропогенного воздействия.
  • Музейные коллекции, несмотря на возраст, остаются бесценным ресурсом для изучения истории биоразнообразия и помогают раскрывать скрытые экологические процессы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Наследие денисовцев усиливает защиту от паразитов у жителей Азии — данные университета Паннонии вчера в 19:01

Вымершие денисовцы спасают современников: парадокс генетики, где прошлое побеждает

Исследование показывает, как гены денисовцев помогают современным людям бороться с паразитарными болезнями, включая малярию, раскрывая тайны древнего наследия.

Читать полностью » Цуёси Иидзуки: астероид Рюгу содержал жидкую воду 4,8 миллиарда лет назад вчера в 18:48

Ключ к инопланетной жизни оказался под ногами: что ищут учёные в обломках астероидов

Открытие, сделанное при изучении астероида Рюгу, меняет представление о том, откуда на Земле взялась вода и как формировалась жизнь.

Читать полностью » Тёмная материя состоит из чёрных дыр, образовавшихся после Большого взрыва вчера в 18:22

Темная материя прячет тайну, которая старше звезд: первичные черные дыры как древний шифр

Загадка темной материи и роль первичных черных дыр продолжают вызывать споры: что скрывает космос и почему одни гипотезы вызывают больше вопросов, чем ответы?

Читать полностью » Учёные из ESA зафиксировали облако в атмосфере Марса вчера в 17:37

Облако, которое не должно существовать: как пыльная атмосфера Марса рождает гигантский хвост

На Марсе каждую зиму появляется загадочное облако у Горы Арсия — ученые раскрыли, как оно образуется и почему это меняет представления о климате Красной планеты.

Читать полностью » Метан на Макемаке испаряется несмотря на низкую температуру вчера в 17:10

Холоднее Плутона, но живее: метан на Макемаке испаряется вопреки всем законам космоса

Удивительные открытия на Макемаке: газообразный метан и признаки внутреннего тепла ставят под вопрос представления о далёких карликовых планетах.

Читать полностью » Бактерии Chroococcidiopsis адаптируются к радиации в симулированном космическом грунте вчера в 16:30

Тайный союз пустынь и звёзд: микробы, которые выживают там, где жизнь казалась мифом

Учёные обнаружили, что бактерии из земных пустынь способны процветать в грунте, имитирующем лунный и марсианский, открывая путь к внеземным экосистемам.

Читать полностью » Зонд вчера в 16:23

Юпитер на грани переворота: меньший размер планеты угрожает нашим представлениям о космосе

Новые измерения с помощью зонда "Юнона" показали, что Юпитер меньше и более сплющен, чем считали последние десятилетия. Что это значит для изучения планеты?

Читать полностью » Исследование Северокаролинского университета подтвердило влияние потепления на популяции насекомых вчера в 15:56

Дело не в пестицидах: главный убийца насекомых оказался неожиданным — данные 40-летних наблюдений

За 20 лет популяция летающих насекомых в горах Колорадо сократилась на 72% из-за климатических изменений. Учёные предупреждают: даже нетронутые человеком экосистемы под угрозой краха.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Российская газета: Hyundai рассматривает выкуп бывшего завода в Санкт-Петербурге
Наука

Нейровизуализация показывает, как мозг предсказывает цвета
УрФО

Ресторанный критик Можаев: Урал может стать гастрономической жемчужиной России
Туризм

Посольство РФ на Кубе призвало туристов экономить заряд телефонов из-за энергокризиса
Авто и мото

Штраф за просроченный ОСАГО выписывают даже на парковке
Дом

Домашние средства против налета на сантехнике: уксус, сода и соль остаются эффективными
Еда

Врач Помойнецкая назвала ошибки, которые снижают пользу завтрака
Красота и здоровье

Эксперт Роскачества Давлекамова назвала главные ошибки во время диеты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet