Россия глазами иностранца: какие будни шокировали туриста из Латинской Америки

Когда российская путешественница Марина Ершова рассказала знакомому из Гватемалы о реалиях жизни в России, тот едва не упал с табуретки. И это не фигура речи.

Неожиданная правда о России

Во время путешествия по Латинской Америке Марина познакомилась с мужчиной по имени Хорхе. Обычный разговор о быте неожиданно перешёл в обсуждение российской системы экстренной помощи — и тут началось самое интересное.

Хорхе был искренне потрясён: пожарные в России приезжают на вызов в течение 10 минут — и за это не берут денег. Более того, скорая помощь не просто приезжает по первому зову, но и лечит бесплатно.

"Он просто замолчал"

"Когда я сказала, что у нас можно вызвать скорую, она приедет, заберёт тебя, и тебя ещё и начнут лечить бесплатно, Хорхе взял паузу", — рассказала Марина в своём блоге на платформе "Дзен".

Для Хорхе это было похоже на фантастику: как может существовать страна, где такие базовые услуги доступны каждому и не требуют оплаты? Он переспрашивал, уточнял, не ошибка ли это или не шутка. Реакция была именно той, которую Марина описала лаконичной, но точной фразой: "чуть с табуретки не упал".

Реалии, которые мы не замечаем

В своих заметках Марина тонко подметила: то, что для нас давно стало нормой, для людей из других стран может звучать как сказка. Порой нам самим стоит взглянуть на повседневную жизнь свежим взглядом — чтобы осознать, насколько многое в нашей системе работает на удивление эффективно.