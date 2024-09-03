Минюст: из реестра иноагентов исключили 209 лиц

Из реестра иноагентов исключены 209 лиц, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.
От общего числа лиц, входящих в список иностранных агентов, исключена четверть лиц, отметил министр на коллегии ведомства.
"На сегодняшний день из реестра иностранных агентов исключено 209 лиц, что составляет около 25% от общего количества лиц, ранее учтенных в реестре. Из них по личному заявлению иностранного агента исключено 71 лицо. Это значит, что Минюст проверил достоверность указанных в заявлении сведений и установил отсутствие признаков иностранного агента", — передает слова Чуйченко издание "ТАСС".
Точный список исключенных из реестра экс-иноагентов на данный момент не публиковался.
Фото: сайт администрации президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Апелляционная палата Кишинева перенесла рассмотрение дела Боли на 10 число
Корреспондент РИА Новости сообщает, что Апелляционная палата Кишинева назначила на 10 сентября рассмотрение дела о допуске депутата парламента Василия Боли к участию в предстоящих президентских выборах в Молдавии.
Новый котенок Великобритании будет подчинятся Ларри
Новый котенок премьера Кира Стармера будет подчиняться главному мышелову Великобритании - коту Ларри, который живет в резиденции на Даунинг-стрит, сообщает официальный аккаунт Ларри.
Станислав Садальский рассказал о своём необычном завтраке: "Но я же не животное"
Актёр Станислав Садальский объяснил, как отличается его завтрак дома и когда он в разъездах.
Леди Гага и Майкл Полански не скрывали чувств на Венецианском кинофестивале
Леди Гага прибыла на Венецианский кинофестиваль вместе со своим женихом Майклом Полански, продемонстрировав помолвочное кольцо с большим бриллиантом.