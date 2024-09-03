Минюст: из реестра иноагентов исключили 209 лиц

Из реестра иноагентов исключены 209 лиц, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.

От общего числа лиц, входящих в список иностранных агентов, исключена четверть лиц, отметил министр на коллегии ведомства.

"На сегодняшний день из реестра иностранных агентов исключено 209 лиц, что составляет около 25% от общего количества лиц, ранее учтенных в реестре. Из них по личному заявлению иностранного агента исключено 71 лицо. Это значит, что Минюст проверил достоверность указанных в заявлении сведений и установил отсутствие признаков иностранного агента", — передает слова Чуйченко издание "ТАСС".

Точный список исключенных из реестра экс-иноагентов на данный момент не публиковался.

Фото: сайт администрации президента России (Creative Commons Attribution 4.0 International)