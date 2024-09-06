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Против певицы Максаковой* возбудили дело за призывы спонсировать ВСУ
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Против иноагента Максаковой* возбудили уголовное дело

Против певицы Максаковой* возбудили дело за призывы спонсировать ВСУ

В отношении оперной певицы Марии Максаковой* возбудили уголовное дело за публичные призывы к действиям, которые направлены против безопасности государства. Об этом сообщает РИА Новости, о чем им рассказали в правоохранительных органах.

"В отношении Марии Максаковой* возбудили уголовное дело по статье 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно этой статье Максаковой* грозит от трех до шести леи лишения свободы.

Уточняется, что в отношении оперной певицы возбудили уголовное дело за ее видео, в котором она дискредитирует российскую армию, а также призывает спонсировать ВСУ. Видео появилось на видеохостинге YouTube.

Фото: pxhere.com

*внесена в список физлиц иноагентов

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