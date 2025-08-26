Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 19:58

Опасность на рельсах: как износостойкость тормозов влияет на безопасность пассажиров

Инновации в тормозных колодках: томские ученые представили прочный композит

Задумывались ли вы, как можно улучшить тормозные колодки для высокоскоростных поездов? Группа молодых ученых из Института физики прочности и материаловедения СО РАН разработала революционный композиционный материал, который способен в семь раз повысить стойкость к износу по сравнению с существующими мировыми аналогами. Об этом сообщил руководитель проекта, кандидат физико-математических наук Алесь Буяков.

Новый подход к созданию материалов

Сотрудники института создали металлокерамический композиционный материал с уникальными характеристиками. Основная особенность разработки заключается в использовании инновационных методов управления структурой и свойствами композитов на различных уровнях иерархии. Это позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики материала.

Традиционно, исследователи в области материалов для тормозных колодок сосредотачивались на добавлении дисперсных керамических частиц, однако прочность связи между керамикой и металлом зачастую оставляет желать лучшего. Это приводит к быстрому изнашиванию и нестабильности характеристик. Томские ученые предложили новый подход.

Решение проблемы износа

В своей работе ученые применили концепцию "композит в композите", которая уже зарекомендовала себя в области теплозащитных материалов. Они внедрили металлокерамические композиционные включения в металлическую матрицу, что позволило достичь высокой прочности изделия. Керамические армирующие элементы значительно снизили негативные последствия трения, что в свою очередь повысило стабильность характеристик и надежность эксплуатации.

В результате нового подхода прочность при сдвиге возросла на 30% по сравнению с мировыми стандартами, а стойкость к износу увеличилась в семь раз. Это открывает новые горизонты для использования высокоскоростного железнодорожного транспорта.

