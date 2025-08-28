Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Крит, Греция
Крит, Греция
© commons.wikimedia.org by dronepicr is licensed under CC BY 2.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

На Крите запускают проект за 300 тысяч евро — такого университеты ещё не делали

На Крите создаётся первый научный инкубатор при Университете Крита — решение Минобразования Греции

На Крите стартует масштабная инициатива: в Университете Крита создаётся первый научный инкубатор. На его запуск Министерство образования, религиозных дел и спорта выделило 300 тысяч евро. Решение стало ответом на давний запрос руководства вуза.

"Мы высоко ценим достижения и потенциал Университета Крита", — заявила министр образования София Захараки.

Центр, где наука встречает бизнес

Новый инкубатор будет располагаться в здании кафедры математики и прикладной математики в Ираклионе. Его миссия — объединить на одной площадке научные исследования, инновационные идеи и предпринимательские проекты.

Создание центра позволит наладить тесное сотрудничество между университетом и торгово-промышленными палатами, представителями бизнеса, региональными и муниципальными органами, а также академическими и исследовательскими структурами.

Роль Фонда и будущее региона

В основе проекта лежит работа Отдела инноваций и передачи ноу-хау (Mitis) Фонда, который выступает связующим звеном между научными разработками и их практическим внедрением.

Для Крита новый центр — это не просто инфраструктурный проект, а возможность превратить регион в одну из ключевых точек роста науки и технологий в Греции. Университет укрепляет своё значение как двигатель знаний и инноваций, делая ставку на будущее, где наука напрямую взаимодействует с обществом.

