Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Поза моста в йоге
Поза моста в йоге
© commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 9:10

Почему лучшие упражнения для бёдер не требуют марафонских тренировок

Врачи назвали 7 упражнений для укрепления внутренней поверхности бедра

Вы когда-нибудь задумывались, что именно удерживает вас на ногах, когда вы бежите, приседаете или резко меняете направление движения? Ответ скрыт в ваших ногах, а точнее — во внутренней поверхности бёдер. Эти мышцы работают в тени более заметных квадрицепсов и ягодиц, но именно они отвечают за устойчивость, координацию и плавность движений.

Внутренние мышцы бедра стабилизируют ноги при движении вперёд, назад и в стороны. Благодаря им мы можем не только ходить и бегать, но и играть в теннис или баскетбол, где требуется быстрая смена направления. Развитие этих мышц — ключ к сильным и здоровым ногам, а значит, и к общей подвижности.

Почему важно тренировать внутреннюю поверхность бедра

Игнорирование этих мышц может привести к потере баланса и повышенному риску травм. Укреплённые внутренние квадрицепсы помогают лучше контролировать положение коленей, поддерживают суставы и даже улучшают спортивные результаты. Исследования показывают, что регулярные упражнения на эту зону снижают риск повреждений связок на 20-25%.

7 упражнений для сильных внутренних квадрицепсов с гантелями и без

1. Сумо-присед

Встаньте чуть шире бёдер, носки разверните на 45°. Держите спину прямой, отведите бёдра назад и присядьте. Возвращаясь в исходное положение, толкайте пол пятками и напрягайте ягодицы.

2. Сумо-становая тяга

Широкая стойка, носки наружу, колени слегка согнуты. Держа гантель обеими руками, наклоняйтесь от бёдер, сохраняя спину ровной, затем поднимайтесь, сжимая ягодицы.

3. Прыжки-приседы (Squat Jack)

Из положения стоя сделайте прыжок с разведением ног и приседанием, затем вернитесь в исходную позицию. Для лёгкого варианта замените прыжок шагом в сторону.

4. Боковой выпад с гантелью

Шагните в сторону, согните ногу и отведите бёдра назад, держа гантель в руке. Вернитесь в центр, завершив все повторы на одной ноге, затем смените сторону.

5. "Конькобежец" (Speed Skater)

Прыжками переносите вес с одной ноги на другую, отводя заднюю ногу диагонально назад. Для облегчения уберите прыжок и делайте широкие шаги.

6. Подъём ноги лёжа на боку

Лягте на бок, верхнюю ногу согните и поставьте за нижнюю. Поднимайте нижнюю ногу вверх, задействуя внутреннюю поверхность бедра.

7. Широкий ягодичный мост

Лягте на спину, стопы вместе, колени разведены. Поднимайте таз, сжимая ягодицы, затем опускайтесь обратно.

Совет по тренировкам

Для заметного эффекта выполняйте каждое упражнение по 3 подхода:

  • 8-10 повторений для силовых движений
  • 30 секунд для динамических

Можно использовать только вес собственного тела, но гантели среднего веса ускорят прогресс.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные назвали оптимальное количество шагов для людей старше 60 лет сегодня в 5:10

Привычка, которая меняет тело и мозг, но требует меньше часа в день

Ходьба способна изменить здоровье и настроение без спортзала и дорогого оборудования. Узнайте, сколько шагов в день действительно нужно.

Читать полностью » Физиотерапевт Самуэль Чан рассказал, как неправильный хват гантелей ведет к травмам сегодня в 4:50

Эти движения с гантелями убивают суставы медленно, но верно

Даже опытные спортсмены совершают ошибки с гантелями, которые снижают эффективность и приводят к травмам. Узнайте, какие приёмы стоит заменить.

Читать полностью » Программа кроссфита с увеличенным числом повторений опубликована тренерами сегодня в 4:47

Три движения доводят до предела: новый кроссфит-комплекс для тех, кто не боится нагрузки

Усложнённая версия классической "Аманды" с акцентом на технику и контроль темпа. Разбираем варианты для любого уровня подготовки.

Читать полностью » Грейсон Уикхэм назвал упражнения для подготовки коленей к нагрузке сегодня в 4:10

Одно движение перед тренировкой, которое меняет всё для суставов

Короткая разминка для коленей способна защитить суставы от травм и повысить эффективность тренировки. Узнайте, как сделать её всего за 5 минут.

Читать полностью » Интервальные тренировки улучшают выносливость и снижают риск болезней сердца — Университет Торонто сегодня в 3:50

Эта тренировка сжигает жир даже после того, как вы легли спать

Интервальные тренировки — способ улучшить силу, выносливость и здоровье быстрее, чем при обычных занятиях. Но какой формат выбрать, чтобы получить максимум?

Читать полностью » Табата-тренировка: восемь интервалов на GHD и велотренажёре Echo для среднего уровня сегодня в 3:34

интервалов по 20 секунд — и мышцы работают на пределе: секрет формата Табата

Тренировка по системе Табата: как распределить силы, адаптировать упражнения под себя и сохранить технику на максимальной интенсивности.

Читать полностью » Лида Малек назвала основные причины ограничения движения руки за спину сегодня в 3:10

Когда тело перестаёт слушаться: скрытые признаки потери подвижности плеч

Почему мы теряем способность тянуться за спину и как простые упражнения могут вернуть подвижность плеч и улучшить осанку.

Читать полностью » Шесть упражнений для сохранения гибкости рекомендовал тренер Грег Пиньятаро сегодня в 2:50

Потеря подвижности начинается раньше, чем вы думаете — и это опасно

Потеря подвижности начинается уже после 30 лет. Как 6 простых упражнений помогут сохранить гибкость, снизить риск травм и продлить активную жизнь?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кошки и собаки помогают замедлить развитие деменции
Еда

Рецепт жареных пельменей с сыром — пошаговый способ приготовления
Наука и технологии

Генетика против диабета: новая технология CRISPR дает шанс на излечение
Дом

Когда тараканы приходят в гости: личный опыт борьбы с соседскими квартирантами
Садоводство

Чесночный настой и чистотел применяются для профилактики фитофторы в почве
Культура и шоу-бизнес

Page Six: Хлоя Маль может сменить Анну Винтур на посту главреда Vogue США
Авто и мото

BMW выпустит рамный внедорожник Rugger для конкуренции с Mercedes G-классом в 2029 году
Туризм

Пляж Пуналуу: мой опыт купания на чёрном песке Гавайев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru