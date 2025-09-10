Эти простые движения меняют представление о тренировке ног

Ежедневные движения — будь то шаг в сторону во время игры в теннис или присед за игрушкой питомца — активируют внутренние мышцы бедра. Именно они помогают нам стабильно двигаться и защищают от травм. Однако далеко не все задумываются о том, как тренировать эту зону без специализированного тренажёра в спортзале. Между тем упражнения для приводящих мышц важны не меньше, чем привычные приседания или выпады.

Почему стоит укреплять внутреннюю поверхность бедра

Приводящие мышцы — это группа из пяти: гребенчатая, длинная, короткая и большая приводящие, а также тонкая. Их основная задача — сводить ноги к центру тела. Если они ослаблены, велик риск растяжений при боковых движениях и проблем с тазобедренными суставами.

Сертифицированный тренер по силовой и функциональной подготовке Аналиссе Риос, отмечала, что многие игнорируют эту группу мышц, считая её второстепенной. Но именно слабые аддукторы часто становятся причиной болей и травм.

"Для здоровых бёдер нужны сильные аддукторы и абдукторы", — пояснила тренер Тина Танг.

Внутренняя поверхность бедра связана и с работой мышц тазового дна. Их укрепление помогает поддерживать правильное положение таза, что снижает нагрузку на поясницу и уменьшает риск хронических болей в спине.

Польза тренировок для аддукторов

• профилактика растяжений и травм при боковых движениях;

• укрепление тазового дна и снижение вероятности болей в пояснице;

• улучшение устойчивости и равновесия при ходьбе и занятиях спортом;

• более гармоничное развитие нижней части тела.

Когда аддукторы становятся сильнее, легче выполнять приседания, выпады и любые упражнения на ноги. Кроме того, улучшается осанка и общее качество движений.

Лучшие упражнения для внутренней поверхности бедра

Многие движения можно делать дома без оборудования, используя только вес собственного тела или простые предметы — мяч, подушку, скользящие диски.

1. Боковой выпад

Это упражнение помогает растянуть пах и развивает мышцы, отвечающие за движение в боковой плоскости. Важно сохранять корпус прямым и контролировать движение.

2. Плие-присед

Широкая стойка с носками, развернутыми под углом 45 градусов, активно включает внутреннюю поверхность бедра. Дополнительно работают ягодицы и квадрицепсы.

3. Узкий присед с мячом

Если зажать между коленями мягкий мяч или подушку, мышцы автоматически будут включаться в работу, чтобы удерживать предмет. Это простая и эффективная изоляция.

4. Выпад реверанс

Этот вариант выпада сочетает нагрузку на ягодицы и приводящие мышцы. Движение требует устойчивости, так как одна нога уходит назад по диагонали.

5. Планка с разведением ног

Сочетает работу корпуса, рук, ягодиц и внутренней поверхности бедра. Ноги скользят в стороны и возвращаются назад за счёт сокращения аддукторов.

6. Боковые скольжения

Можно выполнять с полотенцем или диском под стопой. Основная нагрузка приходится на ногу, которая удерживает тело в статике, в то время как другая работает на скольжение.

7. Подъём обеих ног лёжа на боку

Небольшая амплитуда позволяет безопасно укреплять мышцы даже при слабой подготовке или восстановлении после травмы.

8. Обратные "ракушки"

Упражнение с мячом между коленями, которое никогда не становится лёгким: чем сильнее сжимать, тем выше нагрузка.

9. Круги ногой

Безопасный способ укрепления внутренней поверхности бедра, особенно для беременных. Нога делает небольшие круговые движения в воздухе.

10. Выпад с переходом в тягу

Комплексное упражнение, сочетающее баланс, работу ягодиц и приводящих мышц, особенно полезно для выравнивания мышечного дисбаланса.

11. Классические выпады

Один из самых универсальных вариантов для тренировки ног, в том числе внутренней поверхности бедра. Главное — следить за техникой и глубиной.

12. Балетные пики

Элемент из танцевальной практики, развивающий как гибкость, так и силу. Нога перекрещивается и поднимается в сторону, акцентируя нагрузку на аддукторах.

Как включить упражнения в программу

Составить полноценную тренировку можно из всех перечисленных движений. Достаточно выполнять по 8-12 повторов и пройти круг 2-3 раза. Если такой формат кажется слишком объёмным, можно выбрать 2-3 упражнения и добавить их в обычный день ног.

Тренировать внутреннюю поверхность бедра рекомендуется от одного до трёх раз в неделю, ориентируясь на уровень подготовки и цели. При этом важно контролировать технику и держать мышцы кора в напряжении — это убережёт от перегрузок.

Перед началом занятий стоит проконсультироваться с врачом, особенно если были травмы таза или паха.