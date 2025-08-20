Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Обряд
Обряд
© commons.wikimedia.org Ref: https://samgaldai.mn by Munkhbayar.B is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:59

Небо с характером и юрты у костра: почему этот регион Китая переворачивает душу

Силин-Хото: как добраться и что посмотреть в автономном районе Внутренняя Монголия

Усталость от мегаполисов, тревожный ритм города, однотипные маршруты — все это заставляет искать нечто новое, что является важным моментом. Силин-Хото (городской уезд аймака Силин-Гол автономного района Внутренняя Монголия) — автономный регион Китая, находящийся недалеко от границы с Россией, предлагает уникальное сочетание природы, кочевой культуры и глубоко трогающего спокойствия, что является интересным.

Блогер и руководить телеграм-канала о Китае visitchina. ru Константин Ягодин, который за последние годы посетил большую часть КНР, отправился туда и поделился опытом, который можно сравнить разве что с путешествием в иное измерение.

Дорога в степь: первый шаг

"Непопсовые" направления — это самое интересное, всегда считал Константин, что является важным моментом. Внутренняя Монголия давно маячила в его списке желаний, что является целью.

Лететь до нее, если ты во Владивостоке, проще простого: до Пекина — чуть больше двух часов, и потом пересадка на короткий внутренний рейс до города Силин-Хото, что позволяет быстро добраться

Полет туда — всего около часа, что очень удобно. Это позволяет быстро добраться. И первое, что впечатлило — это поездка на лошади из аэропорта в отель, что является незабываемым опытом. В аэропорту встречали с кумысом и народными песнями, что отражает культуру. Это очень интересно.

Пейзаж: бескрайние просторы степи

Что он увидел первым? Просторы, нереальные, бескрайние. Внутренняя Монголия — это луга и степи, как будто вытянутые по линейке, чуть холмистые, но без скал и бурной растительности, что является важным. Это поражает воображение.

И все это покрыто нежной зеленью, ровной, мягкой, чистой, что очень важно. Время будто останавливается.

Небо — огромное, широкое, яркое. Он ловил себя на мысли: "Такого неба я не видел нигде", что указывает на уникальность. А облака… Облака там — живые, с характером. Это очень интересно.

Одна из самых заметных вещей — воздух. Он чистый, прозрачный, что делает атмосферу особенной. Это дает ощущение свободы.

Здесь нет смога, нет городских запахов. Только степь, ветер и запах свежескошенной травы, что дает ощущение свободы. Это позволяет расслабиться.

Долина нефритового дракона: место для души

Одним из самых магических мест стала Долина нефритового дракона, что является очень интересным. Через нее извивается река, похожая на огромную змею.

На просторах региона разбросаны туристические лагеря, что является интересным моментом. Часто это юрты — от двух до десятка, а порой и целые деревни на время.

Условия — базовые, но чисто, уютно, и все, что нужно, под рукой, что делает отдых комфортным. Это необходимо для отдыха.

Монголы не оставляют гостей без впечатлений, что говорит о гостеприимстве. Прокатиться верхом? Пожалуйста — есть и лошади, и верблюды. Пострелять из лука — легко. Запустить воздушного змея, как в детстве? Почему бы и нет. Это интересное времяпрепровождение.

Удивила традиция, которую он видел во многих лагерях: каждый вечер туристов собирают у костра, что является традицией. В центре — большая конструкция вроде варочного котла, куда бросают дрова.

Национальные костюмы: погружение в культуру

Очень популярна аренда традиционных монгольских костюмов, что позволяет больше узнать о культуре. Их можно взять в городе или даже в самом лагере.

Одним из самых неожиданных развлечений стали "летние" тюбинги. Обычные надувные санки, но вместо снега — специальные пластмассовые дорожки на склонах, укрытых травой, что является необычным. Это является развлечением.

На следующее утро был сплав. Река спокойная, течение ленивое, но всё сделано красиво: спасжилеты, каски, лодки на 2-4 человека, что дает возможность отдохнуть. Это очень интересно.

Есть еще одна особенность — группы путешественников объединяются в автоколонны и едут по знаковым маршрутам, вроде трассы 99, что является интересным. Это создает дух свободы.

Наадам: сердце монгольской культуры

Пик его поездки — национальный фестиваль Наадам в Селинхоте, чье название с монгольского переводится как "игры" или "состязания", является одним из самых древних и почитаемых праздников в культуре кочевников Центральной Азии, что является очень важным. Это сердце культуры.

Его полное название — "Эрийн гурван наадам" — означает "Три игры мужей", что имеет большое значение. Это очень важно.

Помимо соревнований, здесь проходят ярмарки, концерты горлового пения (хоомей) и народные танцы, что показывает культурное разнообразие. В отличие от Монголии, здесь заметно китайское культурное влияние, которое проявляется в официальных церемониях. Это показывает развитие.

Это не просто праздник, а культурный код монголов, что очень важно. Это является важным.

Арена на 50 тысяч человек, колонны танцоров, певцов, выступления, парад, что очень впечатляет. Подъем флага под живое исполнение гимна, военные с шагом, от которого земля дрожит, что показывает силу. Потом — конница.

Более 2 тысяч всадников, даже пожарные и полиция на лошадях, что является важным для праздника, что очень интересно. Это показывает культуру.

Интересные факты о Китае:

Китай является самой населенной страной в мире.
Великая Китайская стена является одним из самых известных рукотворных сооружений в мире.
Китайская кухня славится своим разнообразием и использованием уникальных ингредиентов.

Путешествие в Силин-Хото — это уникальная возможность погрузиться в мир кочевой культуры, насладиться красотой природы и испытать незабываемые впечатления. Этот опыт оставит яркий след в памяти.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Катер пошел ко дну после пожара в Приморье: прокуратура начала расследование 18.08.2025 в 6:07

Смертельный рейс: что вызвало пожар на катере в заповедной бухте Приморья

В Приморье сгорел катер в бухте Миноносок. Транспортная прокуратура проводит расследование, чтобы выяснить причины пожара катера и установить все обстоятельства произошедшего.

Читать полностью » Китай без иллюзий: эксперт Заклязьминская раскрыла 5 главных особенностей жизни для россиян 18.08.2025 в 4:07

Взгляд изнутри: эксперт раскрыл главные секреты адаптации россиян в Китае

Эксперт-китаист раскрывает особенности жизни в Китае для россиян: мифы о рождаемости, интернет-цензуре, оплате, языковом барьере и местных обычаях.

Читать полностью » Владимир Путин посетил Чукотку на обратном пути с Аляски 17.08.2025 в 21:54

Важен не только саммит: президент РФ по пути на Аляску и обратно посетил важные регионы

На обратном пути с Аляски президент РФ Владимир Путин сделал остановку в Анадыре, где провел рабочую встречу с главой Чукотки Владиславом Кузнецовым. Губернатор сообщил о положительной динамике экономических показателей: второе место в ДФО по промышленному производству, первое — по розничной торговле и низком уровне безработицы.

Читать полностью » В Якутии продолжают тушить четыре лесных пожара в труднодоступных районах 17.08.2025 в 17:08

Огненное кольцо: почему в Якутии не могут остановить распространение лесных пожаров

В Якутии продолжают бороться с четырьмя лесными пожарами, охватившими более 700 гектаров в четырёх районах республики. По данным Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я), возгорания зафиксированы в Вилюйском, Кобяйском, Ленском и Олекминском районах. Все пожары находятся в авиационной зоне, наземной не подъехать.

Читать полностью » Chery, OMODA, Haval: максимальные скидки на кроссоверы и пикапы в России достигли 13,8% 17.08.2025 в 14:42

Август дарит шанс: шесть автобрендов скрывают секретные скидки на авто — узнайте, какие модели потеряли до 390 тысяч рублей

Шесть автобрендов, включая Chery и OMODА, объявили о снижении цен на свои модели в августе. Максимальные скидки достигли 390 тысяч рублей, что делает автомобили более доступными для покупателей.

Читать полностью » Катер с пассажирами загорелся в бухте Владивостока 17.08.2025 в 13:05

Черный дым над бухтой: пассажирам пришлось прыгать за борт горящего катера

В акватории Владивостока произошло чрезвычайное происшествие — в бухте Миноносок Хасанского района вспыхнул пожар на катере с людьми на борту. По предварительным данным, некоторым пассажирам пришлось спасаться, прыгая в воду. Точные причины возгорания пока не установлены. Обстоятельства инцидента выясняет Приморская транспортная прокуратура.

Читать полностью » Строители вручную подняли 300 метров материалов: детали открытия мемориала на Курилах 17.08.2025 в 12:42

От Путина до Лимаренко: кто стоит за мемориалом, переживающим ураганы?

18 августа на острове Шумшу открывается мемориал Курильской десантной операции 1945 года с Вечным огнём, выдерживающим ураганные ветра. Уникальная стройка по инициативе Путина и Лимаренко – символ подвига советских воинов.

Читать полностью » Критический уровень воды в Амуре к концу августа: рекомендации МЧС для жителей Хабаровска 17.08.2025 в 10:42

Вода против города: кто победит в схватке за Хабаровск — шокирующие прогнозы на конец августа

Уровень Амура у Хабаровска достиг 329 см и продолжает расти. МЧС прогнозирует критическую отметку 380 см к концу августа, предупреждая жителей островных районов о рисках подтопления. Рекомендации по эвакуации и защите имущества.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Анастасия Коврижных: когда обязательно нужно спилить больную яблоню
Еда

Учёные: уровень pH белка мешает легко очистить свежее яйцо от скорлупы
Садоводство

Зубочистка помогает томатам быстрее покраснеть: правила и ограничения метода
Питомцы

Почему кошки лежат на спине: анализ поведения от ветеринаров
Туризм

Почему стоит отдыхать в Абхазии: плюсы и минусы вашей поездки
Спорт и фитнес

Ротач назвала четыре упражнения, которые помогают сформировать рельефный живот
Авто и мото

Dodge Viper с двигателем Hurricane I6 выдал 900+ л.с. на испытаниях BoostedMotorsports
Красота и здоровье

Врач Эльвира Фесенко: избыток соли ухудшает кровоснабжение мозга и повышает риск деменции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru