Усталость от мегаполисов, тревожный ритм города, однотипные маршруты — все это заставляет искать нечто новое, что является важным моментом. Силин-Хото (городской уезд аймака Силин-Гол автономного района Внутренняя Монголия) — автономный регион Китая, находящийся недалеко от границы с Россией, предлагает уникальное сочетание природы, кочевой культуры и глубоко трогающего спокойствия, что является интересным.

Блогер и руководить телеграм-канала о Китае visitchina. ru Константин Ягодин, который за последние годы посетил большую часть КНР, отправился туда и поделился опытом, который можно сравнить разве что с путешествием в иное измерение.

Дорога в степь: первый шаг

"Непопсовые" направления — это самое интересное, всегда считал Константин, что является важным моментом. Внутренняя Монголия давно маячила в его списке желаний, что является целью.

Лететь до нее, если ты во Владивостоке, проще простого: до Пекина — чуть больше двух часов, и потом пересадка на короткий внутренний рейс до города Силин-Хото, что позволяет быстро добраться

Полет туда — всего около часа, что очень удобно. Это позволяет быстро добраться. И первое, что впечатлило — это поездка на лошади из аэропорта в отель, что является незабываемым опытом. В аэропорту встречали с кумысом и народными песнями, что отражает культуру. Это очень интересно.

Пейзаж: бескрайние просторы степи

Что он увидел первым? Просторы, нереальные, бескрайние. Внутренняя Монголия — это луга и степи, как будто вытянутые по линейке, чуть холмистые, но без скал и бурной растительности, что является важным. Это поражает воображение.

И все это покрыто нежной зеленью, ровной, мягкой, чистой, что очень важно. Время будто останавливается.

Небо — огромное, широкое, яркое. Он ловил себя на мысли: "Такого неба я не видел нигде", что указывает на уникальность. А облака… Облака там — живые, с характером. Это очень интересно.

Одна из самых заметных вещей — воздух. Он чистый, прозрачный, что делает атмосферу особенной. Это дает ощущение свободы.

Здесь нет смога, нет городских запахов. Только степь, ветер и запах свежескошенной травы, что дает ощущение свободы. Это позволяет расслабиться.

Долина нефритового дракона: место для души

Одним из самых магических мест стала Долина нефритового дракона, что является очень интересным. Через нее извивается река, похожая на огромную змею.

На просторах региона разбросаны туристические лагеря, что является интересным моментом. Часто это юрты — от двух до десятка, а порой и целые деревни на время.

Условия — базовые, но чисто, уютно, и все, что нужно, под рукой, что делает отдых комфортным. Это необходимо для отдыха.

Монголы не оставляют гостей без впечатлений, что говорит о гостеприимстве. Прокатиться верхом? Пожалуйста — есть и лошади, и верблюды. Пострелять из лука — легко. Запустить воздушного змея, как в детстве? Почему бы и нет. Это интересное времяпрепровождение.

Удивила традиция, которую он видел во многих лагерях: каждый вечер туристов собирают у костра, что является традицией. В центре — большая конструкция вроде варочного котла, куда бросают дрова.

Национальные костюмы: погружение в культуру

Очень популярна аренда традиционных монгольских костюмов, что позволяет больше узнать о культуре. Их можно взять в городе или даже в самом лагере.

Одним из самых неожиданных развлечений стали "летние" тюбинги. Обычные надувные санки, но вместо снега — специальные пластмассовые дорожки на склонах, укрытых травой, что является необычным. Это является развлечением.

На следующее утро был сплав. Река спокойная, течение ленивое, но всё сделано красиво: спасжилеты, каски, лодки на 2-4 человека, что дает возможность отдохнуть. Это очень интересно.

Есть еще одна особенность — группы путешественников объединяются в автоколонны и едут по знаковым маршрутам, вроде трассы 99, что является интересным. Это создает дух свободы.

Наадам: сердце монгольской культуры

Пик его поездки — национальный фестиваль Наадам в Селинхоте, чье название с монгольского переводится как "игры" или "состязания", является одним из самых древних и почитаемых праздников в культуре кочевников Центральной Азии, что является очень важным. Это сердце культуры.

Его полное название — "Эрийн гурван наадам" — означает "Три игры мужей", что имеет большое значение. Это очень важно.

Помимо соревнований, здесь проходят ярмарки, концерты горлового пения (хоомей) и народные танцы, что показывает культурное разнообразие. В отличие от Монголии, здесь заметно китайское культурное влияние, которое проявляется в официальных церемониях. Это показывает развитие.

Это не просто праздник, а культурный код монголов, что очень важно. Это является важным.

Арена на 50 тысяч человек, колонны танцоров, певцов, выступления, парад, что очень впечатляет. Подъем флага под живое исполнение гимна, военные с шагом, от которого земля дрожит, что показывает силу. Потом — конница.

Более 2 тысяч всадников, даже пожарные и полиция на лошадях, что является важным для праздника, что очень интересно. Это показывает культуру.

Интересные факты о Китае:

Китай является самой населенной страной в мире.

Великая Китайская стена является одним из самых известных рукотворных сооружений в мире.

Китайская кухня славится своим разнообразием и использованием уникальных ингредиентов.

Путешествие в Силин-Хото — это уникальная возможность погрузиться в мир кочевой культуры, насладиться красотой природы и испытать незабываемые впечатления. Этот опыт оставит яркий след в памяти.