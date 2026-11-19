В рамках реализации проекта "Речные магистрали" к 2026 году количество маршрутов скоростного пассажирского сообщения по внутренним водным путям увеличилось почти втрое — с 8 до 22 направлений. Основной прирост пришелся на бассейн Волги и Камы; в дальнейшем развитие сети планируется на Амуре и Байкале.

Об актуальном состоянии и перспективах отрасли в ходе "Транспортной недели" сообщил заместитель министра транспорта РФ Александр Пошивай. Согласно представленным данным, за первые девять месяцев 2026 года пассажиропоток на внутреннем водном транспорте превысил 12 млн человек. Параллельно с расширением скоростных линий ведомство прорабатывает вопрос восстановления круизного маршрута "Московское золотое кольцо", который охватит 19 городов в девяти субъектах РФ.

Стратегическое планирование отрасли переходит в новую фазу: Минтранс готовит Концепцию развития внутреннего водного транспорта, финальная версия которой должна быть готова к 1 декабря.

Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры перевалки и мультимодальной логистики. На текущий момент функционируют центры в Свияжске (Татарстан) и Нижнем Бестяхе (Якутия). Взаимодействие с регионами масштабируется: соглашения о создании перегрузочных комплексов подписаны с 13 субъектами, по десяти из них уже утверждены дорожные карты.

Техническая модернизация сосредоточена на гидротехнических сооружениях. В марте 2026 года в эксплуатацию (в режиме временного использования) был введен судоходный шлюз Багаевского гидроузла. Следующим этапом станет запуск временного камерного шлюза №15А Городецкого гидроузла в навигационный период 2027 года. Эти меры направлены на стабилизацию параметров Единой глубоководной системы (ЕГС), где проходная осадка судов должна составить не менее 3,6 м.

Цифровизация процессов охватила как эксплуатационный, так и контролирующий контуры. В частности, Минтранс внедряет беспилотные средства для мониторинга дноуглубительных работ и запускает систему прослеживаемости грузопотоков на водных путях.