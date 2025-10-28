Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Клэр Фой
Алексей Ларин Опубликована вчера в 22:58

Как сделать газету, о которой заговорит весь мир: звезда "Короны" в фильме, где слова пахнут скандалами

Клэр Фой сыграет главную роль в фильме Дэнни Бойла "Чернила" о Руперте Мердоке

Фильмы Дэнни Бойла редко оставляют зрителей равнодушными — будь то культовая "На игле" или оскароносный "Миллионер из трущоб". Теперь режиссер возвращается с новым проектом — драмой "Чернила" ("Ink"), которая обещает стать одной из самых громких премьер ближайших лет. В центре сюжета — амбиции, журналистика, власть и зарождение феномена массовых таблоидов.

История, которая изменила медиа

Сюжет фильма основан на одноимённой пьесе Джеймса Грэма, номинированной на премию "Тони". В основе — реальная история становления Руперта Мердока, медиа-магната, который в конце 1960-х перевернул представление о том, какими могут быть новости. Купив убыточную британскую газету The Sun, он превратил её в символ новой эпохи — громких заголовков, дерзких публикаций и внимания к читателю.

Именно этот период — конец 60-х — и станет главным фоном фильма. Это время, когда старые представления о журналистике рушились, а новые медиа рождались прямо на глазах.

Кто играет в "Чернилах"

Главные роли исполнят Клэр Фой, Джек О'Коннелл и Гай Пирс. Последний воплотит на экране образ самого Руперта Мердока — австралийского издателя, который к моменту действия картины только начинал свою карьеру в Великобритании. Джек О'Коннелл сыграет Ларри Лэмба, талантливого, но дерзкого редактора, нанятого Мердоком для руководства The Sun. А Клэр Фой досталась роль энергичной журналистки, чья решительность помогает газете обрести собственный голос.

Для Фой это возвращение к сложным женским образам после "Короны" и "Девушки, которая застряла в паутине". Её героиня — не просто редактор, а человек, который стремится доказать, что журналистика может быть живой и откровенной.

Команда проекта

Производством картины занимаются Studiocanal, Media Res и House Productions. Режиссер Дэнни Бойл выступает также в роли продюсера вместе с Тессой Росс и Майклом Эллеринджером. Среди продюсеров также Трейси Сивард, известная по работе над "Королевой", а исполнительным продюсером выступает Тони Дэвис.

Операторскую работу доверили Алвину Х. Кухлеру, ранее сотрудничавшему с Бойлом на проектах Steve Jobs и Yesterday. За постановку и костюмы отвечают Гарет Пух и Карсон МакКолл, монтаж выполняет Финн Оутс, а подбор актеров — Гейл Стивенс и Ребекка Фархолл. Всё это обещает фильм, в котором каждая деталь — от освещения до интонации актёров — будет продумана до мелочей.

Почему история Мердока важна сегодня

Фильм "Чернила" — не просто ретроспектива, а попытка понять, как родился феномен современной медиареальности. В 1969 году газета The Sun начала экспериментировать с тем, как подать новости — делая акцент не на сухих фактах, а на эмоциях. Так родился формат, который теперь кажется привычным: короткие заголовки, личные истории, внимание к читателю и смелость говорить о табу.

Мердок и его команда сумели соединить бизнес и творчество. Они поняли, что читатель хочет не просто информации, а вовлечённости. Это открытие изменило весь медиаландшафт и до сих пор определяет, как строятся новостные потоки.

Сравнение: театр против кино

Элемент Театральная пьеса Джеймса Грэма Экранизация Дэнни Бойла
Формат Минимум декораций, акцент на диалогах Визуально насыщенная киноповесть
Эмоциональный ритм Ритм сцены — быстрый, с упором на текст Монтаж и музыка создают динамику
Основная идея Сила слова и влияние прессы Цена успеха и природа амбиций
Зрительский эффект Вовлечённость через живое присутствие Эффект погружения в эпоху

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что фильм о Мердоке — просто биография.

  • Последствие: упустить основную идею — исследование механизмов влияния медиа.

  • Альтернатива: воспринимать "Чернила" как историю о людях, которые изменили саму суть новостей.

А что если…

Что если бы Мердок не купил The Sun? Возможно, британская пресса развивалась бы медленнее, без скандальных, но увлекательных материалов, а читатель оставался бы пассивным наблюдателем. Этот эксперимент в итоге породил не только таблоиды, но и современную форму массовой коммуникации.

Часто задаваемые вопросы

На чём основан сюжет фильма?
История взята из пьесы Джеймса Грэма, посвящённой молодым журналистам The Sun и Руперту Мердоку.

Кто финансирует проект?
Полное финансирование обеспечила компания Studiocanal.

Кто играет главные роли?
Руперта Мердока — Гай Пирс, Ларри Лэмба — Джек О'Коннелл, а амбициозную редакторку — Клэр Фой.

Будет ли фильм политическим?
Нет. "Чернила" — скорее драма о людях, которые создали новую журналистику.

Мифы и правда

Миф: "Чернила" — документальный фильм о Руперте Мердоке.
Правда: это художественная драма, основанная на реальных событиях.

Миф: Бойл снял очередную социальную сатиру.
Правда: хотя фильм поднимает социальные темы, он сосредоточен на человеческих амбициях и креативности.

Миф: Клэр Фой играет второстепенную роль.
Правда: её героиня — одна из центральных фигур, символ новой волны журналистов.

Исторический контекст

Конец 1960-х — время, когда Великобритания переживала культурную революцию. Музыка, мода, искусство — всё менялось. Газеты начали соревноваться за внимание аудитории, а телевидение стало мощным конкурентом печати. В этом бурлящем контексте Мердок и его команда сделали ставку на эмоции и доступность, что в итоге привело к созданию целой индустрии таблоидов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

