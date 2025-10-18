Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бегун в парке
Бегун в парке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:27

Как подготовиться к забегу без травм: советы от специалиста по физической подготовке

Как подготовиться к забегу: медицинский осмотр, техника бега и выбор обуви для безопасного участия

Бег — это прекрасный способ поддерживать форму, но, как и любой другой вид спорта, он требует правильной подготовки, чтобы избежать травм. Особенно это важно для тех, кто участвует в забегах. Врач-специалист Алексей Безымянный в интервью "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как правильно подготовиться к забегу, чтобы избежать неприятных последствий и получить максимальную пользу от тренировки.

1. Не покупайте справку-допуск в интернете

Одной из распространённых ошибок многих бегунов является покупка справки-допуска через интернет. Это может привести к тому, что вы не получите должного медицинского осмотра и не узнаете о возможных противопоказаниях для активных физических нагрузок.

"Каждый забег — это значительная нагрузка для организма, и участие в таком мероприятии без предварительной подготовки может быть опасно для здоровья", — предупреждает Алексей Безымянный.

Вместо покупки справки онлайн, следует пройти полноценный спортивный чек-ап у врача, который сможет оценить ваше физическое состояние и дать рекомендации по тренировкам. Врач поможет выяснить, есть ли у вас противопоказания для участия в забеге, а также подскажет, как правильно тренироваться и какие упражнения вам подойдут.

2. Работа над техникой бега

Не менее важным аспектом является правильная техника бега. Ошибки в технике могут привести к нагрузке на неправильные группы мышц, а это увеличивает риск травм. Врач рекомендует обратиться к специалисту, который поможет вам поставить технику бега и научит избегать распространённых ошибок.

Правильная техника — это не только удобство во время бега, но и профилактика травм. Например, неправильный шаг или положение ног при беге могут повредить суставы или привести к болям в спине.

"Техника бега — это основа, и без неё никакие тренировки не будут такими эффективными", — утверждает Алексей Безымянный.

3. Выбор правильной обуви

Выбор правильной обуви играет ключевую роль в предотвращении травм. Ортопеды и специалисты по бегу уверены, что подходящие кроссовки — это основа безопасного бега. Они должны быть удобными и соответствовать стилю бега и погодным условиям.

"Обувь должна быть удобной и подходящей для вашего стиля бега. Кроме того, важно учитывать погоду: в дождливую погоду нужны кроссовки с хорошей амортизацией и **защитой от влаги", — советует Безымянный.

Для летних забегов подойдут лёгкие и хорошо вентилируемые кроссовки, а для зимних — обувь с усиленной подошвой и дополнительной амортизацией. Несоответствие обуви может привести к излишней нагрузке на суставы и даже к травмам.

4. Подготовка за несколько месяцев до забега

Подготовка к забегу должна начинаться за несколько месяцев до мероприятия. Это позволит организму адаптироваться к нужной нагрузке и избежать неприятных последствий. Начинать нужно с медленных пробежек и постепенного увеличения нагрузки.

"Не пытайтесь ускорить процесс. Начинайте с коротких и спокойных пробежек, а затем постепенно увеличивайте дистанцию и темп", — говорит Алексей Безымянный.

Для того чтобы избежать перегрузки, важно начинать с небольших пробежек, а затем увеличивать темп и расстояние. Подготовка должна быть постепенной и сбалансированной. Важно помнить, что даже если вы тренируетесь несколько месяцев, нельзя сразу выходить на большие дистанции.

5. Разминка и заминка: обязательные этапы тренировки

Разминка и заминка — это важные этапы любой тренировки, включая забеги. Разминка помогает подготовить тело к нагрузке, а заминка помогает расслабить мышцы и предотвратить травмы.

Разминка:

  1. Начинайте с лёгкой ходьбы или легких прыжков, чтобы разогреть мышцы и подготовить их к интенсивному беге.

  2. Включите суставные разминки, такие как вращения ногами, руками, головой.

  3. Постепенно переходите к лёгким беговым упражнениям, увеличивая темп.

Заминка:

  1. После забега важно выполнить растяжку, чтобы расслабить мышцы и улучшить гибкость.

  2. Сделайте несколько минут лёгкой ходьбы, чтобы привести сердце и дыхание в норму.

  3. Выполняйте дыхательные упражнения для нормализации пульса и восстановления после интенсивной нагрузки.

"Разминка и заминка — это важнейшие этапы подготовки к забегу и восстановления после него", — утверждает Безымянный.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать медицинский чек-ап перед забегом.
Последствие: возможные травмы или проблемы со здоровьем из-за неподготовленности.
Альтернатива: пройти спортивный чек-ап у врача и получить рекомендации по тренировкам.

Ошибка: неправильно выбранная техника бега.
Последствие: нагрузка на неправильные мышцы, травмы суставов и связок.
Альтернатива: обратиться к специалисту по технике бега для правильной постановки.

Ошибка: неподобающая обувь для забега.
Последствие: травмы ног и суставов, ухудшение результатов.
Альтернатива: выбрать кроссовки, соответствующие стилю бега и погодным условиям.

Итог

Подготовка к забегу требует планирования, осознанного подхода и соблюдения всех необходимых рекомендаций. Фатима Магомедова советует уделить внимание выбору правильной обуви, освоению техники бега и регулярным разминкам и заминкам. Начинайте тренироваться заблаговременно, не спешите и помните, что любые усилия должны быть направлены на улучшение здоровья, а не на его риски.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ежедневные наклоны и растяжка шеи снижают риск остеохондроза — врачи объяснили, как правильно тренировать мышцы сегодня в 8:10
Скованность, головные боли и бессонница — всё от шеи: как освободить тело за 10 минут

Малоподвижный образ жизни вызывает зажимы и боли в шее. Узнайте, какие упражнения помогут вернуть лёгкость движений и правильную осанку.

Читать полностью » Гребной тренажёр и Bosu-платформа укрепляют мышцы кора — отметили спортивные физиологи сегодня в 7:50
Угол, где рождается сила: как забытые снаряды возвращают вкус к тренировкам

В каждом спортзале есть полезный инвентарь, который пылится без дела. Узнаем, как скакалки, ролики и медболы способны изменить ваши тренировки.

Читать полностью » Восстановление после нагрузок ускоряет рост мышц и предотвращает перетренированность — показало исследование сегодня в 7:10
Победа начинается в кровати: почему сон важнее штанги

Многие спортсмены застревают на одном уровне, несмотря на усердие и дисциплину. Узнаем, как правильно рассчитать уравнение прогресса и выйти на новый результат.

Читать полностью » Тренировка трицепсов в домашних условиях: советы инструкторов сегодня в 6:50
Домашний фитнес без чудес — и всё же чудо: как несколько движений возвращают рукам тонус

Красивые руки можно сделать и без спортзала, если знать правильные упражнения. Узнаем, какие тренировки помогут подтянуть мышцы и улучшить форму рук.

Читать полностью » Регулярные тренировки запястий предотвращают воспаление сухожилий, отметили врачи ЛФК сегодня в 6:10
Слабое звено в теле, которое рушит любую тренировку: как спасти запястья до того, как станет поздно

Слабые запястья часто мешают прогрессу в спорте и вызывают боль после нагрузок. Узнаем, какие упражнения помогут укрепить суставы и избежать травм.

Читать полностью » Сильные мышцы кора защищают позвоночник от перегрузок — специалист Евдокимов сегодня в 5:50
Позвоночник под прессом железа: как тренировки превращаются в мину замедленного действия

Силовые упражнения могут укрепить спину, а могут и разрушить позвоночник. Узнаем, какие привычки помогут сделать тренировки безопасными и эффективными.

Читать полностью » Ошибки в упражнениях и чрезмерные веса становятся причиной защемлений нервов — специалисты рассказали о профилактике сегодня в 5:10
Мышцы растут — связки рвутся: к чему приводит гонка за весами

Тренировки укрепляют тело, но иногда заканчиваются травмами. Узнаем, какие повреждения чаще всего случаются в зале и как их избежать.

Читать полностью » Защита кожи во время тренировок на солнце: рекомендации дерматологов сегодня в 4:50
Пот, ультрафиолет и ошибка, которую совершают все спортсмены

Любите бегать или тренироваться на улице, но боитесь солнца? Узнаем, как сохранить кожу здоровой и избежать ожогов даже в жаркий день.

Читать полностью »

Новости
Наука
Исследование JAMA подтвердило стойкое ослабление обоняния после коронавируса — терапевт Леора Хорвиц
Авто и мото
Герметик и ремкомплект помогут при проколе шины — советы автомехаников
Спорт и фитнес
Как сочетание кардио и силовых тренировок помогает избавиться от жира на животе и укрепить тело
Красота и здоровье
Стоматолог Дмитрий Смирнов рассказал, как искусственный интеллект меняет стоматологию
Еда
Шоколадный торт из какао по методу профессионального кондитера сохраняет влажность коржей
Еда
Салат из копчёной курицы и шампиньонов сохраняет слои
Красота и здоровье
Аллергия во время цветения тополей усиливается из-за пыльцы злаков — Анна Усачёва
Дом
Дизайнеры рассказали, какие интерьерные часы выбрать для квартиры и дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet