Наследство поделили, а наследник ещё не родился: рождённые через ЭКО дети погибших участников СВО потребуют долю

Дети, которые родятся с помощью ЭКО после гибели отца-ветерана, смогут претендовать на его наследство, даже если имущество к тому времени уже поделено. Такое мнение в беседе с NewsInfo.Ru высказала доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

С 1 декабря 2026 года вдовы погибших ветеранов и инвалидов боевых действий, не вступившие в новый брак, смогут по ОМС воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями с биоматериалом мужа в течение пяти лет после его смерти. Для этого нужно нотариальное согласие, которое муж дал при жизни. Ребёнка запишут на умершего отца. Однако по Гражданскому кодексу наследуют только те, кто был жив на день открытия наследства или зачат при жизни наследодателя. Наследство принимают в течение шести месяцев.

"Право на вступление в наследство у ребёнка появится только после рождения, поэтому у него будут уважительные причины пропустить полугодичный срок. Скорее всего, либо законодатель внесёт поправки, либо суды будут восстанавливать срок на принятие наследства. Ведь законный представитель ребёнка не мог подать заявление о вступлении в наследство: на момент открытия наследства ребёнок ещё не родился", — пояснила Айвар.

Заранее защитить права будущего ребёнка семья почти не может, считает юрист.

"Ни эмбрион, ни яйцеклетку, ни сперматозоид мы не можем наделить правоспособностью. Поэтому родители здесь ничего не смогут сделать. Если человек погиб и его мама, папа, дети от других браков начинают делить наследство, то в данной ситуации остановить этот поток сознания невозможно будет", — сказала она.

При этом, по её словам, долю ребёнка выделят позже. Если имущество сохранилось в натуре, ребёнку выделят в нём долю. Если нет, те, кто уже принял наследство, компенсируют её деньгами. Исключение возможно, если женщина забеременела вскоре после гибели мужа. Как пояснила Айвар, в этом случае она может попросить нотариуса приостановить оформление наследства до рождения ребёнка. Если ребёнок родится, он станет наследником.

Юрист уверена, что пенсия по потере кормильца и выплаты за погибшего отца такому ребёнку положены. Отцом в документах будет записан погибший, поэтому с рождения ребёнок считается потерявшим кормильца и отца, погибшего в боевых действиях.

Однако на практике с выплатами могут возникнуть сложности. Айвар отметила, что семьи могут столкнуться с препятствиями и пробелами в законе: эти вопросы требуют специального регулирования. Сотрудник Соцфонда не может принять решение самостоятельно. Ему нужен закон или постановление правительства, где всё прописано. По её словам, если права нарушат, защищать их придётся через правоохранительные органы и суд: другого пути нет.

Ранее адвокат Анастасия Расторгуева в колонке для Forbes обратила внимание, что ВРТ делают неоднозначным само понятие "зачат при жизни". Одно дело — эмбрион, созданный при жизни мужчины, другое — оплодотворение уже после его смерти. Единственный известный прецедент — дело основателя НТВ Игоря Малашенко. В 2021 году Пресненский суд Москвы признал наследницей его дочь, рождённую примерно через год после смерти отца: эмбрион был создан при его жизни. Если же сохранены только половые клетки, ответа пока нет. Кроме того, пять лет — это срок бесплатной программы, а не общий запрет: за свой счёт биоматериал можно использовать и позже. Поэтому, по мнению Расторгуевой, законодателю предстоит определить, сколько лет имущество умершего может оставаться окончательно не распределённым.