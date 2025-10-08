Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 13:42

Пропустили срок — потеряли дом: вот как одна ошибка лишает наследства

Юрист Юрий Капштык объяснил, какие ошибки совершают наследники при оформлении имущества

Ошибки при вступлении в наследство встречаются чаще, чем кажется. Большинство из них связано с пропуском сроков и неправильным пониманием принципов распределения имущества между наследниками. О том, как избежать юридических ловушек и сохранить право на долю, рассказал в беседе с MosTimes юрист, доцент Академии адвокатуры и нотариата Юрий Капштык.

"Когда люди пропускают срок наступления в наследство, а он — шесть месяцев, потом восстанавливать достаточно проблематично. Нужны серьёзные основания — длительная командировка, лечение, иные обстоятельства, из-за которых пропущен срок. Восстановление возможно, но процесс длительный и не всегда решается в пользу наследников", — предупредил Юрий Капштык.

Самая частая ошибка — пропуск сроков

По закону, подать заявление о принятии наследства необходимо в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя. Если срок упущен, восстановить его можно только через суд, и то при наличии веских причин. Невнимательность или незнание закона не считаются уважительными основаниями.

"Процесс восстановления длительный и требует доказательств, что человек действительно не мог заявить свои права вовремя", — отметил эксперт.

Заблуждение о "гарантированном" наследстве

Многие уверены, что наследство по закону или завещанию автоматически достанется им. На практике всё сложнее.

"Есть понятие обязательной доли — например, у инвалидов, находившихся на иждивении умершего, и несовершеннолетних детей. Им доля выделяется в обязательном порядке, независимо от содержания завещания", — напомнил юрист.

Даже если завещание оформлено корректно, суд может признать его частично или полностью недействительным, если ущемлены права обязательных наследников. В итоге имущество перераспределяется.

Конфликты из-за "малых долей"

Даже при соблюдении всех сроков нередко возникают споры между наследниками. Особенно часто — при разделе недвижимости.

"Много наследников — выделить долю в натуральном виде не всегда возможно. Например, доля в квартире или участке может составлять 5-10%. Малозначительная доля — основание для передачи собственности тому, кто владеет большей частью. В таких случаях наследникам рекомендуют договариваться о компенсации, чтобы избежать суда", — пояснил Капштык.

Подобные ситуации встречаются часто: один наследник фактически живёт в квартире, другой хочет продать свою часть, а третий требует денежной компенсации. Решить вопрос можно только через нотариальное соглашение или суд.

Советы шаг за шагом: как избежать ошибок при вступлении в наследство

  1. Проверьте сроки. Сразу после смерти наследодателя обратитесь к нотариусу.

  2. Уточните состав имущества. Иногда часть собственности оформлена на других лиц или обременена долгами.

  3. Изучите права обязательных наследников. Даже при наличии завещания стоит учесть тех, кто имеет право на долю по закону.

  4. Получите консультацию юриста. Профессионал поможет правильно подать документы и избежать споров.

  5. Договоритесь заранее. Если несколько наследников, обсудите возможные варианты раздела до обращения в суд.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: подать заявление после истечения шести месяцев.
Последствие: утрата права на наследство.
Альтернатива: обращение в суд с доказательствами уважительных причин.

Ошибка: игнорировать права обязательных наследников.
Последствие: оспаривание завещания и пересмотр долей.
Альтернатива: согласовать раздел заранее и оформить нотариальное соглашение.

Ошибка: конфликтовать при разделе имущества.
Последствие: судебные споры и длительные процессы.
Альтернатива: мирное урегулирование с компенсацией по договорённости.

А что если наследников несколько?

Если имущество делится между несколькими людьми, важно сразу определить, как именно его распределить: в долях, в натуральном виде или с выплатой компенсации. Особенно это касается квартир и домов. Когда доля слишком мала, суд может передать её владельцу большей части, обязав выплатить компенсацию остальным.

Плюсы обращения к юристу

Преимущество Пояснение
Контроль сроков и документов Исключает пропуск 6-месячного срока
Правильное оформление долей Помогает избежать споров между наследниками
Защита в суде Представляет интересы при оспаривании завещания
Юридическая оценка имущества Помогает установить реальную стоимость и порядок раздела

"Перед вступлением в наследство важно обсудить детали процесса с профессионалом, чтобы избежать затяжных конфликтов и судебных разбирательств", — подчеркнул Капштык.

Наследственные дела требуют внимательности, точного соблюдения сроков и грамотных юридических действий. Ошибка на первом этапе может стоить целого дома или квартиры, поэтому помощь специалиста — не формальность, а реальная защита ваших прав.

