Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова
© Telegram / Анастасия Волочкова by Unknown author is licensed under Public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 9:43

Кто получит квартиру отца Волочковой: семейные тайны и откровенные обвинения

Анастасия Волочкова объяснила, почему не хочет, чтобы мать и дочь претендовали на имущество её отца

Анастасия Волочкова снова оказалась в центре внимания прессы, но на этот раз дело касается не ее карьеры или личной жизни, а семейных конфликтов. Балерина открыто заявила, что ее мать и дочь не имеют права претендовать на имущество ее отца Юрия Волочкова, в том числе на его квартиру, которая вызывает жаркие споры в семье.

Этот конфликт на фоне тяжелой болезни отца, перенесшего инсульт, приобрел новые масштабы, когда стало известно, что за его состоянием ухаживают не родственники, а посторонние люди. Анастасия заявила, что считает, что те, кто заботится о ее отце, должны и продолжать жить в его квартире, а не его мать, и уж тем более не ее дочь Ариадна. По словам Волочковой, она давно приняла решение, что квартира не достанется тем, кто не заботится о Юрии Волочкове.

"Я уже давно решила, что там будут жить те, кто ухаживает сейчас за папой", — сообщила балерина.

Кроме того, Волочкова также сделала несколько обвинений в адрес своей матери, Тамары Волочковой. Она утверждает, что мать взяла фамилию отца только после того, как она сама стала известной. Анастасия также вспомнила инцидент с продажей квартиры в Санкт-Петербурге, которую ей подарил бизнесмен Сулейман Керимов. По ее словам, мать продала квартиру без ее ведома, что стало для нее настоящим предательством.

"Как можно после этого такому человеку доверять, даже если он твоя кровь?" — добавила балерина.

Ситуация с продажей квартиры, в которой Волочкова когда-то жила, особенно остро затронула ее, так как это имущество стало символом доверия и связи с близкими людьми. По ее словам, она не намерена мириться с действиями матери и готова сделать все, чтобы больше никогда не оказаться в одной квартире с ней.

"Я все сделаю, чтобы нога моей матери никогда не ступила в квартиру папы", — заявила Анастасия.

