Наследство и ипотека
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:31

Квартиру ждали, а получили ноль: неприятный сценарий, о котором наследников не предупреждают

Наследник отвечает по долгам умершего в пределах имущества — адвокат Бенхин

Передача имущества по наследству нередко воспринимается как гарантированное получение активов, однако на практике наследников может ожидать неприятный сюрприз. Долги умершего способны полностью "съесть" наследственную массу, оставив родственников без имущества, но и без дополнительных финансовых обязательств. Об этом рассказал юрист, адвокат и телеэксперт Александр Бенхин, комментируя распространённые заблуждения о наследовании.

Об этом сообщает MoneyTimes, ссылаясь на разъяснения специалиста в области гражданского права.

Долги и наследство: где проходит граница ответственности

Ключевое правило наследственного права закреплено в Гражданском кодексе РФ: наследник отвечает по долгам умершего исключительно в пределах стоимости принятого имущества. Это означает, что личные средства наследника не могут быть использованы для погашения обязательств покойного, даже если сумма долга существенно превышает ценность наследства.

По словам Бенхина, на практике нередко встречаются ситуации, когда формально наследство существует, но фактически все активы уходят кредиторам. В таких случаях человек, вступивший в наследство, может остаться ни с чем, однако дополнительных выплат с него требовать не вправе.

"Попадались такие случаи, когда долги могут превалировать над наследством, вообще может ничего от наследства не остаться. Но не может наследник отвечать по долгам, превышающим наследственную массу", — пояснил юрист.

Скрытые обязательства и проблемы с залогами

Наиболее сложные ситуации возникают, когда у умершего были кредиты под залог имущества. По словам эксперта, отсутствие единого реестра залогов зачастую приводит к тому, что нотариус не видит всех обременений. Наследство оформляется, а уже после этого к наследникам начинают обращаться кредиторы или коллекторские агентства.

В подобных случаях требования могут касаться недвижимости, которая внешне выглядела "чистой", но фактически служила обеспечением по кредиту. Проценты и штрафы продолжают начисляться и после смерти заемщика, что резко увеличивает сумму требований.

"Если заложена была недвижимость под кредит, даже не ипотечный, просто умерший человек взял кредит и недвижимость является залогом. Накапали по нему проценты, после смерти это предъявили, и вроде как можно было бы унаследовать квартиру или дачу, но, могут полностью отнять", — отметил Бенхин.

Когда наследство становится прозрачным

Эксперт подчеркнул, что при изначально понятной финансовой картине процесс наследования проходит значительно проще. Долги погашаются за счет наследственной массы, после чего оставшееся имущество распределяется между наследниками в установленном законом порядке. Основные трудности возникают именно тогда, когда обязательства всплывают уже после оформления прав.

По мнению юриста, перед принятием наследства важно тщательно анализировать возможные долги и обременения, чтобы избежать длительных судебных разбирательств и неоправданных ожиданий.

