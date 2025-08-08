Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Открытый люк
Открытый люк
© commons.wikimedia.org by Bart Everson is licensed under CC BY 2.0
Главная / Сибирский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 17:23

Канализационный коллектор и Водоканал: как Приангарье улучшит жизнь 400 тысяч жителей

Иркутская область получит 2 млрд рублей на модернизацию водной инфраструктуры

Иркутская область получила одобрение на казначейский инфраструктурный кредит в размере свыше 2 млрд рублей, который будет направлен на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. Основные проекты включают строительство канализационного коллектора вдоль Байкальского тракта и реконструкцию Ершовского водозабора в Иркутске.

Первый этап строительства канализационного коллектора вдоль автодороги 25К-011 обойдется в 1,148 млрд рублей и должен быть завершен к 2027 году. Этот проект позволит обеспечить централизованное водоотведение для Иркутска и прилегающих территорий, улучшив качество жизни для 400 тысяч жителей.

Еще 857,16 млн рублей направят на модернизацию Ершовского водозабора, который обеспечивает водой Иркутск и Шелехов. Работы здесь планируется завершить в 2025–2026 годах6. Эти инвестиции не только повысят надежность водоснабжения, но и создадут условия для ввода в эксплуатацию более 60 тыс. кв. метров жилья до 2035 года.

Данные проекты стали возможны благодаря федеральной поддержке в рамках программы развития ЖКХ. Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что заявка получила положительные заключения всех профильных ведомств, что подтверждает ее значимость для региона.

Ранее в Иркутске уже завершили масштабную реконструкцию канализационных очистных сооружений (КОС) правого берега, что значительно улучшило экологическую ситуацию в регионе. Новые проекты продолжат эту работу, обеспечивая устойчивое развитие инфраструктуры и комфорт для жителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кузбасс возглавил рейтинг качества дорог в Сибирском федеральном округе 04.08.2025 в 16:08

Дорожное превосходство: как Кузбасс обогнал соседей по качеству трасс

Согласно данным исследования, более 70% дорожного полотна в Кузбассе соответствует установленным нормативам, что позволило региону занять 15-ю позицию в общероссийском рейтинге. Соседние территории существенно отстают по этим показателям. Абсолютным лидером по качеству дорожного покрытия в масштабах всей страны остаётся Москва.

Читать полностью » Альфа-циперметрин убил пчёл в Алтайском крае 03.08.2025 в 22:39

Тихий апокалипсис: как пестициды уничтожают пчёл и угрожают экосистеме Алтая

В Ребрихинском районе Алтайского края подтверждена массовая гибель пчел из-за отравления инсектицидом альфа-циперметрин. Лабораторные исследования выявили опасную концентрацию этого вещества как в телах погибших насекомых, так и в рапсе с соседних полей. Эксперты предлагают рассмотреть возможность перехода на менее токсичные аналоги.

Читать полностью » Вера Штельбаумс удостоена звания «Герой Омской области» за вклад в развитие гимнастики 03.08.2025 в 20:05

От Канаевой до Чащиной: легендарный тренер получила высшую региональную награду

В Омске состоялось торжественное вручение высшей региональной награды — звания "Герой Омской области". Его удостоилась Вера Штельбаумс, заслуженный тренер России по художественной гимнастике, воспитавшая целую плеяду спортсменок мирового уровня. Церемония прошла в рамках празднования Дней Омска и Омской области.

Читать полностью » В Новосибирске завершился грандиозный авиафестиваль 02.08.2025 в 23:36

Стрижи, Витязи и огненные спирали: как Сибирь отметила 80-летие Победы воздушным балетом

На аэродроме Мочище под Новосибирском завершился двухдневный авиационно-спортивный праздник "Вива Авиа!", собравший рекордное количество участников и зрителей. В этом году фестиваль, проводящийся с 2001 года, был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и поддержке Вооруженных Сил России.

Читать полностью » Иркутская область вошла в тройку сибирских лидеров по зарплатам 02.08.2025 в 16:20

Серебро по доходам: Приангарье обошло Новосибирск в зарплатном рейтинге

Иркутская область заняла второе место среди сибирских регионов по уровню среднемесячной заработной платы по итогам первых пяти месяцев 2025 года. Согласно данным аналитиков, жители Приангарья получают в среднем 92,83 тысячи рублей, уступив только Красноярскому краю с показателем 99,92 тысячи рублей.

Читать полностью » В Иркутской области вынесли приговор 18 участникам преступной группировки сутенеров 01.08.2025 в 22:24

Темное прошлое Приангарья: как раскрыли банду, вовлекавшую несовершеннолетних в проституцию

В Иркутской области завершилось рассмотрение громкого уголовного дела в отношении 18 членов организованной преступной группировки, занимавшейся сутенерской деятельностью на протяжении четырех лет. Суд установил, что с 2015 по 2019 год подсудимые создали разветвленную сеть по вовлечению женщин, включая несовершеннолетних, в занятие проституцией.

Читать полностью » Красноярск готовится к приему гостей из 180 стран на Всемирный фестиваль молодежи 01.08.2025 в 19:49

Российский город на несколько дней станет международной молодежной столицей

Красноярск начал подготовку к проведению масштабного Международного фестиваля молодежи, который состоится в 2026 году. Как сообщил губернатор Красноярского края Михаил Котюков, город ожидает более 14 тысяч участников из 180 стран мира, что превысит по количеству гостей зимнюю Универсиаду 2019 года.

Читать полностью » Омские студенты осваивают передовые технологии на производственной практике 01.08.2025 в 17:17

В сибирском городе создали уникальную программу подготовки кадров для промышленности

Двадцать студентов Омского государственного технического университета (ОмГТУ) начали двухмесячную производственную практику на одном из самых современных предприятий региона. Будущие специалисты будут работать с ключевыми установками, изучать промышленную безопасность, природоохранные технологии и другие аспекты производства.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Аэропорты Сочи и Калуги возобновили работу после временных ограничений
УрФО

Сургутские хирурги внедрили инновационный метод лечения туннельного синдрома
Красота и здоровье

Российский рынок люксовых товаров восстанавливается: уникальные возможности для отечественных брендов
Еда

Почему рис нужно мыть перед варкой: причины и простая техника
СЗФО

На границе Тверской и Новгородской областей открыта новая развязка трассы М-11 "Нева"
Наука и технологии

Спутниковые данные зафиксировали самую длинную молнию в истории — 829 км над США
Красота и здоровье

Планка для начинающих: 7-дневная программа, чтобы увидеть первые результаты
СКФО

В Дагестане бойцы Росгвардии освободили заложниц из плена бывшего мужа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru