Канализационный коллектор и Водоканал: как Приангарье улучшит жизнь 400 тысяч жителей

Иркутская область получила одобрение на казначейский инфраструктурный кредит в размере свыше 2 млрд рублей, который будет направлен на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения. Основные проекты включают строительство канализационного коллектора вдоль Байкальского тракта и реконструкцию Ершовского водозабора в Иркутске.

Первый этап строительства канализационного коллектора вдоль автодороги 25К-011 обойдется в 1,148 млрд рублей и должен быть завершен к 2027 году. Этот проект позволит обеспечить централизованное водоотведение для Иркутска и прилегающих территорий, улучшив качество жизни для 400 тысяч жителей.

Еще 857,16 млн рублей направят на модернизацию Ершовского водозабора, который обеспечивает водой Иркутск и Шелехов. Работы здесь планируется завершить в 2025–2026 годах6. Эти инвестиции не только повысят надежность водоснабжения, но и создадут условия для ввода в эксплуатацию более 60 тыс. кв. метров жилья до 2035 года.

Данные проекты стали возможны благодаря федеральной поддержке в рамках программы развития ЖКХ. Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что заявка получила положительные заключения всех профильных ведомств, что подтверждает ее значимость для региона.

Ранее в Иркутске уже завершили масштабную реконструкцию канализационных очистных сооружений (КОС) правого берега, что значительно улучшило экологическую ситуацию в регионе. Новые проекты продолжат эту работу, обеспечивая устойчивое развитие инфраструктуры и комфорт для жителей.