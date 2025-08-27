Ржавые трубы уходят в прошлое: как инфраструктурные кредиты изменят жизнь в регионах

Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ вошли в число 19 регионов, которые получат федеральные инфраструктурные кредиты на модернизацию коммунального хозяйства. Общее финансирование в размере 41 млрд рублей было распределено 21 августа на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Пермский край направит полученные 2,1 млрд рублей на реализацию девяти проектов в сфере ЖКХ. С учетом софинансирования общий объем инвестиций в коммунальную инфраструктуру региона превысит 4 млрд рублей. В перечень объектов вошли: реконструкция двух котельных, модернизация теплотрасс и сетей водоснабжения в Перми, а также строительство перехода для переноса коммуникаций. Все работы должны быть завершены до 2027 года.

Югра получит 2,69 млрд рублей на пять важных проектов: расширение системы теплоснабжения Сургута, строительство новой котельной и модернизацию очистных сооружений в Горноправдинске, капитальный ремонт системы водоотведения в Сургутском районе, а также создание современной системы водоснабжения в поселке Юность. Эти проекты улучшат качество жизни для 64 тысяч жителей автономного округа.

Кредиты предоставляются на 15 лет под 3% годовых в рамках программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры. Этот механизм позволяет регионам решать наиболее острые проблемы ЖКХ, такие как изношенные сети и неэффективные котельные.