Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Прорыв водопровода
Прорыв водопровода
© navy.mil by U.S. Navy photo is licensed under U.S. federal government
Главная / Уральский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 19:22

Ржавые трубы уходят в прошлое: как инфраструктурные кредиты изменят жизнь в регионах

Пермский край и Югра получат более 4,8 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Пермский край и Ханты-Мансийский автономный округ вошли в число 19 регионов, которые получат федеральные инфраструктурные кредиты на модернизацию коммунального хозяйства. Общее финансирование в размере 41 млрд рублей было распределено 21 августа на заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Пермский край направит полученные 2,1 млрд рублей на реализацию девяти проектов в сфере ЖКХ. С учетом софинансирования общий объем инвестиций в коммунальную инфраструктуру региона превысит 4 млрд рублей. В перечень объектов вошли: реконструкция двух котельных, модернизация теплотрасс и сетей водоснабжения в Перми, а также строительство перехода для переноса коммуникаций. Все работы должны быть завершены до 2027 года.

Югра получит 2,69 млрд рублей на пять важных проектов: расширение системы теплоснабжения Сургута, строительство новой котельной и модернизацию очистных сооружений в Горноправдинске, капитальный ремонт системы водоотведения в Сургутском районе, а также создание современной системы водоснабжения в поселке Юность. Эти проекты улучшат качество жизни для 64 тысяч жителей автономного округа.

Кредиты предоставляются на 15 лет под 3% годовых в рамках программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры. Этот механизм позволяет регионам решать наиболее острые проблемы ЖКХ, такие как изношенные сети и неэффективные котельные.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Екатеринбурге за школьное питание можно будет получить кешбэк 25.08.2025 в 23:16

Екатеринбургские родители смогут экономить на школьном и детсадовском питании: кешбэк 5% уже с 1 сентября

С 1 сентября родители в Екатеринбурге смогут оплачивать питание детей через быстрые платежи с кешбэком 5%. Акция охватит школы и детские сады.

Читать полностью » В Челябинске установлен виновник нефтяного загрязнения реки Миасс 25.08.2025 в 23:15

Тайный сток в ливнёвку: как гаражный кооператив отравил главную реку Челябинска

Природоохранная прокуратура и Росприроднадзор идентифицировали источник нефтяного загрязнения реки Миасс в центре Челябинска. Им оказался гаражно-строительный кооператив, незаконно подключившийся к ливневой канализации. По данным регионального министерства экологии, именно через эту систему нефтепродукты попали в подземную реку Игуменку, а затем в Миасс.

Читать полностью » Тренер 25.08.2025 в 22:29

"Трактор" только завёл мотор — и тут же заглох: старт сезона пошёл под откос

«Трактор» начал Кубок губернатора с поражения от «Амура». Бенуа Гру объяснил причины неудачи и рассказал, какие новые сочетания вышли на лед.

Читать полностью » В Екатеринбурге завершились пятые международные соревнования спецназа 24.08.2025 в 21:34

Выжить и победить: как на Урале определяли сильнейших спецназовцев среди пяти стран

На полигоне Центрального военного округа "Свердловский" завершились пятые международные соревнования подразделений специального назначения "Вызов". В течение четырех дней 38 команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана демонстрировали мастерство в тактической подготовке, стрельбе и преодолении полосы препятствий.

Читать полностью » Аварийное электрооборудование стало причиной пожара на птицефабрике в Челябинской области 24.08.2025 в 14:35

Крупный пожар на челябинской птицефабрике: спасатели оперативно справились с огнем

Крупный пожар на территории птицефабрики в поселке Рощино Челябинской области произошел вследствие аварийного режима работы электрооборудования. Как сообщили в пресс-центре главного управления МЧС России по региону, возгорание началось на кровле производственного помещения общей площадью семь тысяч квадратных метров.

Читать полностью » МЧС подтвердило приемку всех школ Тюменской области к 1 сентября 23.08.2025 в 23:32

Межведомственные комиссии завершили проверку образовательных учреждений в Тюменском регионе

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тюменской области официально подтвердило полную готовность всех образовательных учреждений региона к началу нового учебного года. Соответствующая оценка была проведена в рамках масштабной проверки.

Читать полностью » Мэр Нижнего Тагила обсудил с горожанами проблемы города в ретротрамвае 23.08.2025 в 17:04

Из кабинета — в вагон: жители обсудили городские проблемы с мэром на ходу

Мэр Нижнего Тагила выбрал необычный способ пообщаться с подписчиками — они обсудили городские проблемы прямо во время поездки на ретротрамвае.

Читать полностью » Незаконный майнинг в Тюмени: энергетики пресекли деятельность криптоферм на 65 млн рублей 23.08.2025 в 12:01

Битва с серым майнингом: в Тюменской области усиливают контроль за энергопотреблением

В Тюменской области по результатам масштабных проверок энергосбытовых компаний была пресечена деятельность нескольких крупных нелегальных ферм по добыче криптовалют. Сумма причиненного энергетикам ущерба оценивается в 65 миллионов рублей. В ходе  двух тысяч плановых обходов потребителей выявили пять фактов организации незаконного майнинга.

Читать полностью »

Новости
СЗФО

С 1 сентября в Петербурге вводятся ограничения на ночную продажу алкоголя в "наливайках"
Туризм

Российская сотрудница Emirates показала, как создаётся образ стюардессы с красной помадой
Наука и технологии

Учёные нашли редкий кельтский артефакт II века до н.э. в Баварии
Спорт и фитнес

Тренер Джен Вайдерстром представила комплекс упражнений для всего тела
Садоводство

В Европе создают удобрения и биоразлагаемые горшки на основе кофейных отходов
СКФО

ФСБ предотвратила попытку теракта в аэропорту Владикавказа
ЮФО

В Крыму ослабили ограничения на мобильный интернет
Питомцы

Кинологи перечислили ошибки хозяев при обучении собак команде "ко мне"
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru