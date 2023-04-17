Власти сокращают финансирование основных инфраструктурных строек

В первом квартале текущего года бюджетное финансирование строительства и модернизации основной инфраструктуры страны сократилось на 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет "Коммерсант".

Подрядчики, занимающиеся государственными проектами, получили всего 33,2 миллиарда рублей. Эксперты и участники рынка предупреждают, что снижение предоставления авансовых средств в условиях текущей нестабильности цен на материалы и оборудование может привести к росту стоимости строительства.