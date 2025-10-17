Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Возле села Быстрый Исток, река Обь
Возле села Быстрый Исток, река Обь
© commons.wikimedia.org by Лариса94 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Сибирский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:32

От зимника к скоростной трассе: ХМАО и Свердловская область наконец свяжутся дорогой

Руслан Кухарук: новые мост и дорога свяжут Югру со Свердловской областью к 2030 году

После завершения строительства второго моста через Обь в районе Сургута власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) планируют приступить к реализации двух новых инфраструктурных мегапроектов. Об этом рассказал губернатор региона Руслан Кухарук в интервью URA.RU на "Российской энергетической неделе".

Новый мост и дорога между регионами

"Что касается дорожной инфраструктуры, мы сегодня разрабатываем проектную документацию ещё на один мостовой переход через Обь — в Октябрьском районе, около населённых пунктов Андра и Приобье. Также в разработке дорога, которая свяжет наш регион со Свердловской областью", — сообщил Кухарук.

Обе транспортные артерии станут частью единой межрегиональной дорожной сети. Новый мост обеспечит выход на Ямал, а дорога Урай — Тавда соединит Югру и Свердловскую область, создав круглогодичное сообщение между регионами. Сейчас на этом участке действуют только зимники.

Проекты к 2030 году

По словам главы региона, сроки реализации станут известны после прохождения проектами государственной экспертизы.

"На следующий год к осени мы ждём, что не только будут разработаны проекты, но уже и выйдут из экспертизы. В дальнейшем будем определяться со сроками. В идеале, конечно, это завершить работы к 2030 году. Для нас это было бы существенным вкладом в развитие региона и Арктической зоны", — подчеркнул Руслан Кухарук.

Эксперты отмечают, что строительство новых дорог и мостов станет стратегическим шагом для Югры, улучшив логистику, связав ключевые промышленные центры и усилив экономические связи с соседними регионами.

