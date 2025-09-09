Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
© commons.wikimedia.org by Partynia is licensed under CC BY-SA 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:57

Нигерийские учёные раскрыли секрет 100% точности: как инфракрасный свет распознает рак лучше биопсии

Инфракрасная спектроскопия в медицине: революционный метод обнаружения опухолей

Учёные из Нигерии представили метод, который способен изменить подход к диагностике онкологических заболеваний. Исследователи показали: инфракрасное излучение позволяет с абсолютной точностью отличать злокачественные клетки от доброкачественных и здоровых тканей. Такой результат до сих пор считался недостижимым для традиционной биопсии.

Как работает классическая диагностика

Сегодня "золотым стандартом" при подозрении на рак остаётся биопсия. Из тканей пациента берут небольшой фрагмент, окрашивают его и рассматривают под микроскопом. Этот способ проверен временем, но у него есть недостатки: он требует хирургического вмешательства, занимает много времени и зависит от субъективной оценки врача-патоморфолога. Кроме того, результаты не всегда бывают однозначными.

Новый метод — инфракрасная спектроскопия

Исследователи Университета Боуэна применили метод ATR-Фурье-ИК-спектроскопии. Суть его в том, что молекулы тканей по-разному поглощают инфракрасное излучение, формируя уникальный спектральный "отпечаток". По нему можно определить, является ли ткань здоровой, доброкачественной или злокачественной.

Прибор фиксирует химический состав клеток и соотношение ключевых молекул. Эти показатели выступают как биомаркеры, сигнализирующие о характере образования.

На что обратили внимание исследователи

В ходе эксперимента было изучено 56 образцов тканей молочной железы.

Основными критериями стали:

  • Соотношение ядра и цитоплазмы клетки. В норме оно стабильно, а при злокачественном процессе ядро увеличивается, нарушая баланс.
  • Уровень гликогена. Этот источник энергии резко отличается у разных типов опухолей. Благодаря этому учёные смогли с высокой точностью различить даже доброкачественные состояния — фиброаденому и фиброзно-кистозную мастопатию.

Рекордные результаты

Авторы исследования подчёркивают: точность метода составила 100 %.

"Общая точность метода также достигла 100%", — подчеркнули авторы исследования.

Подобные показатели — редкость в диагностике, ведь даже самые современные тесты имеют процент ошибок.

Перспективы применения

Если технология подтвердит свою эффективность в масштабных клинических испытаниях, она сможет заменить биопсию в ряде случаев.

Среди преимуществ метода:

  • Быстрая и безболезненная диагностика без хирургического вмешательства.
  • Возможность выявления злокачественных процессов на ранних стадиях.
  • Чёткое различение доброкачественных опухолей.
  • Снижение нагрузки на лаборатории и врачей-патоморфологов.

Метод также даёт возможность автоматизировать анализ, исключив человеческий фактор. Это особенно важно для стран с нехваткой специалистов.

Значение открытия

Рак остаётся одной из ведущих причин смертности в мире. Шансы на выздоровление во многом зависят от ранней диагностики. Поэтому новые методы, повышающие точность и скорость обнаружения опухолей, имеют огромную ценность.

Исследование нигерийских учёных открывает перспективы для будущего внедрения инфракрасной диагностики. Однако, как отмечают специалисты, для практического использования нужны масштабные клинические испытания с участием тысяч пациентов.

Три интересных факта

  1. Метод Фурье-ИК-спектроскопии активно применяют в химии и фармацевтике, но в медицине он используется пока редко.
  2. Первые попытки применить ИК-излучение для диагностики опухолей предпринимались ещё в 1980-х, но только современные приборы обеспечили достаточную точность.
  3. Инфракрасные спектры тканей уникальны для каждого типа клеток, что делает их своеобразным "молекулярным паспортом".

