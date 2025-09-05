Занавес лжи падает: правда о России шокирует европейцев — заявление Захаровой
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в открытой студии "ФедералПресс" на Восточном экономическом форуме заявила, что западные страны всё чаще терпят неудачи в информационной политике. Несмотря на контроль над ведущими медиаплатформами, Запад, по её мнению, уже не способен удерживать прежнее влияние на мировое общественное мнение.
"Они всерьёз полагали, что если будут управлять телевизором и газетами, то смогут сохранять иллюзию гегемонии и дальше манипулировать общественным мнением. Но мир стал другим", — отметила Захарова.
Она привела пример визита крупного итальянского бизнесмена, который впервые приехал в Россию и был поражён тем, насколько реальная жизнь отличается от картинок, транслируемых европейскими СМИ. Подобные ситуации, подчеркнула дипломат, становятся всё более частыми благодаря интернету и личным контактам, которые открывают доступ к альтернативным точкам зрения.
По словам Захаровой, западные государства не справляются с вызовами времени, так как привыкли к монополии на информацию. Сегодня же эта монополия рушится: всё больше людей обращаются к альтернативным медиа, социальным сетям и прямым международным связям.
"Запад умеет жить в виртуальной реальности, умеет её создавать. Но он не умеет смиряться с фактами и признавать, что больше не единственный центр мира", — подчеркнула дипломат.
Три интересных факта
- Интернет сегодня является основным источником информации для более чем 65 % населения планеты.
- Первые независимые онлайн-медиа в России появились ещё в середине 1990-х годов, задолго до эпохи соцсетей.
- Согласно исследованию Reuters Institute 2024 года, доверие к традиционным СМИ в Европе снизилось до рекордных 34 %.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru