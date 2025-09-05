Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Мария Захарова
Мария Захарова
© mid.ru by Пресс-служба МИД России is licensed under Public domain
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:39

Занавес лжи падает: правда о России шокирует европейцев — заявление Захаровой

Новый мир информации: Захарова о крахе западной гегемонии и росте влияния России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в открытой студии "ФедералПресс" на Восточном экономическом форуме заявила, что западные страны всё чаще терпят неудачи в информационной политике. Несмотря на контроль над ведущими медиаплатформами, Запад, по её мнению, уже не способен удерживать прежнее влияние на мировое общественное мнение.

"Они всерьёз полагали, что если будут управлять телевизором и газетами, то смогут сохранять иллюзию гегемонии и дальше манипулировать общественным мнением. Но мир стал другим", — отметила Захарова.

Она привела пример визита крупного итальянского бизнесмена, который впервые приехал в Россию и был поражён тем, насколько реальная жизнь отличается от картинок, транслируемых европейскими СМИ. Подобные ситуации, подчеркнула дипломат, становятся всё более частыми благодаря интернету и личным контактам, которые открывают доступ к альтернативным точкам зрения.

По словам Захаровой, западные государства не справляются с вызовами времени, так как привыкли к монополии на информацию. Сегодня же эта монополия рушится: всё больше людей обращаются к альтернативным медиа, социальным сетям и прямым международным связям.

"Запад умеет жить в виртуальной реальности, умеет её создавать. Но он не умеет смиряться с фактами и признавать, что больше не единственный центр мира", — подчеркнула дипломат.

Три интересных факта

  1. Интернет сегодня является основным источником информации для более чем 65 % населения планеты.
  2. Первые независимые онлайн-медиа в России появились ещё в середине 1990-х годов, задолго до эпохи соцсетей.
  3. Согласно исследованию Reuters Institute 2024 года, доверие к традиционным СМИ в Европе снизилось до рекордных 34 %.

