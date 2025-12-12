Заявления о ситуации на украинском направлении вновь стали предметом политических оценок в Москве. Об этом сообщает ТАСС. По словам депутата, украинское руководство сознательно искажает данные с линии боевых действий, стремясь сохранить своё положение и усилить финансовую поддержку со стороны зарубежных партнёров.

Политические мотивы украинского руководства

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с агентством отметил, что действия киевских властей, на его взгляд, неразрывно связаны с внутренними политическими задачами. По словам депутата, заявления о ходе боевых действий используются как инструмент для удержания власти в условиях продолжающегося конфликта. Он подчеркнул, что информационная повестка формируется таким образом, чтобы создать благоприятное впечатление внутри страны и среди внешних партнёров.

Картаполов утверждает, что подобная линия поведения позволяет украинскому руководству рассчитывать на продолжение финансовой поддержки со стороны европейских государств. При этом, по его словам, сами европейские структуры сталкиваются с ограниченностью ресурсов, что усложняет финансирование украинских запросов.

Экономические ожидания Киева

Депутат также высказал мнение, что одна из ключевых надежд украинского руководства связана с возможным использованием замороженных российских активов. Он считает, что Киев рассчитывает получить доступ к этим средствам, рассматривая их как потенциальный источник финансирования военных и государственных расходов.

"Для Зеленского сейчас две главные задачи. Первая — это удержаться у власти любыми путями. И вот это вранье направлено именно на сохранение этой самой власти. И второе — это срубить побольше денег с этих самых европейцев", — сказал Андрей Картаполов.

По словам депутата, ограниченность свободных средств у европейских стран делает такую стратегию Киева особенно востребованной, поскольку украинское руководство рассчитывает на внешние финансовые решения, которые могли бы компенсировать внутренние дефициты.

Контекст обсуждения

Высказывания Картаполова прозвучали на фоне продолжающихся споров о поддержке Украины со стороны Запада и новых дискуссий о возможности использования замороженных российских активов. Эти вопросы остаются предметом интенсивных международных консультаций, и оценки экспертов отражают как политические ожидания, так и разногласия между европейскими странами по поводу дальнейшего финансирования Киева.