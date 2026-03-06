Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Выгорание от социальных сетей
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:15

Цифровой стресс подкрадывается незаметно: рабочие чаты влияют на психику больше, чем мы думаем

Постоянный поток сообщений и уведомлений может приводить не только к усталости, но и к психическим расстройствам, заявила психолог, карьерный консультант Анна Мухина. В эфире Pravda. Ru она объяснила, чем опасен цифровой стресс из-за информационной перегрузки.

Современный человек сталкивается с огромным объемом информации, который психика не успевает перерабатывать, пояснила Мухина. По словам специалиста, постоянные уведомления и рабочие переписки создают эффект непрерывного давления и постепенно истощают нервную систему.

"Цифровой стресс это перегруженность информационными потоками. Наша психика не успевает так быстро меняться и так быстро адаптироваться, как происходит технологическое развитие в окружающем мире. Информационная перегрузка истощает нервную систему", — говорит эксперт.

Психолог отметила, что долго длящиеся тревога и усталость от информационного давления способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

"Возникают тревожные расстройства в самом серьезном варианте, депрессивные расстройства, требующие медицинского вмешательства", — подчеркнула Мухина.

Полная запись разговора с Анной Мухиной будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

