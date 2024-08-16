Инфляция поможет вам сэкономить на ипотеке: все подробности внутри

Высокие ставки по кредитам делают оформление ипотеки менее выгодным, но для тех, кто подходит под льготные программы, такие как семейная, сельская, Дальневосточная или IT-ипотека, ставки сейчас значительно ниже.

Эксперты советуют рассмотреть возможность оформления ипотеки с господдержкой в 2024 году, так как существует вероятность роста ставок, пишет портал Banki.ru.

В то же время инфляция может в будущем снизить реальную переплату по кредиту. Однако, если вы не попадаете под льготы и ваш первоначальный взнос небольшой, стоит подождать до 2025 года, когда прогнозируется снижение ставок на рыночную ипотеку.

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